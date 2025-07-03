Вибухи під Житомиром: двоє загиблих, десятки поранених, сотні будинків без електрики

Внаслідок потужних вибухів на Житомирщині на автодорозі М-06 Київ-Чоп дві людини загинули, постраждали 24 людини, серед яких чотири дитини.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



Він зазначив, що вибух стався поблизу села Березина Житомирської області. Всі поранені доставлені до лікувальних закладів.

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Повністю знищено 25 будинків, ще більше будинків пошкоджено.

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За даними «Житомиробленерго», через вибух пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Внаслідок цього було відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Без електроенергії залишилися 735 помешкань.

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Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади горіла автозаправка. Потім уточнили, що вибухи відбулися на території двох виробничих приміщень. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.

Раніше ми розповідали про вибух біля станції метро в Києві.

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