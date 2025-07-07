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Ексміністр транспорту рф покінчив із собою в день звільнення з посади
В Підмосков’ї після нічної атаки дронів 7 липня знайшли мертвим міністра транспорту рф Романа Старовойта, якого вранці звільнили з посади. Як повідомляють російські телеграм-канали, близькі до силових структур — «112», Shot та Mash — поруч із тілом було знайдено вогнепальну зброю. Ймовірною причиною смерті ексміністра назвали самогубство.
Цю інформацію підтверджують джерела російських медіа. За даними Shot, тіло Старовойта знайшли у приватному будинку, а поруч лежала зареєстрована зброя. «Коммерсант» із посиланням на власне джерело також зазначає, що колишній чиновник отримав смертельне поранення. Своєю чергою глава комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов в коментарі RTVI заявив: «Так, Старовойт справді покінчив із собою». Дані підтвердив і співрозмовник РИА Новости в екстрених службах.
Відомо, що 7 липня путін звільнив із посади міністра транспорту Старовойта після того, як у російських аеропортах трапилися збої в роботі, оскільки влада була змушена закривати повітряний простір через атаки дронів.
Також серед причин самогубства російського міністра називають і антикорупційне розслідування, що активізувалось після українського наступу на Курську область, губернатором якої до 2024 року був Старовойт. Як пише Reuters, одним із ключових епізодів розслідування стало затримання його наступника — ексгубернатора Курської області Олексія Смирнова. Його звинувачують у привласненні щонайменше одного мільярда рублів, виділених на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною. За інформацією росйського каналу «112», саме Смирнов дав свідчення на Старовойта під час слідства.294
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