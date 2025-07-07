- 10:05 Допоможуть «чудо-добрива»: чим обробити томати у липні без «хімії», щоб вони швидко почервоніли
- 09:34 У Києві у власному авто застрелили чоловіка: що говорить поліція
- 09:27 Як оформити пенсію при нестачі стажу: поради від ПФУ
- 09:00 Маніпулятивна журналістика: політтехнолог розповів, як в Україні працюють схеми інфоздирництва
- 08:57 Ворог атакував Миколаїв, Суми та інші міста: у місцях «прильотів» спалахнули пожежі
- 08:18 Левам — впевненість у собі, Скорпіонам — здоровий егоїзм, а Водоліям — ризик: гороскоп на 8 липня
- 07.07 22:27 Тест для поціновувачів гарного посуду від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 07.07 21:59 Баклажанова закуска — чарівний смак літа: за цим рецептом готується дуже легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженніфер Еністон та освідчення у коханні: довірливий безробітний віддав аферистам 200 фунтів стерлінгів
- 07.07 21:00 Деякі фрукти влітку можуть бути дуже шкідливими для нас: ви цього точно не знали
- 07.07 20:34 Навіть подумати не міг, що так звані брати прийдуть на нашу землю вбивати: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини
- 07.07 20:08 Пухкий сирний пудинг: як приготувати смачний та корисний сніданок
Навіщо потрібен лак для нігтів у салоні автомобіля: незвичайний та корисний лайфхак
Лак для нігтів у машині — не тільки жіночий аксесуар. Багато водіїв тримають його для вирішення несподіваних проблем, пише «На пенсії».
Експрес-ремонт подряпин
Лак для нігтів допоможе тимчасово приховати дрібні подряпини на лакофарбовому покритті автомобіля. Важливо підібрати колір, максимально близький до кольору авто. Це запобігатиме іржі, поки ви не матимете змоги провести повноцінний ремонт. Завдяки широкій палітрі лаків підібрати потрібний відтінок зазвичай нескладно.
Зупинка тріщин на лобовому склі
Безбарвний лак для нігтів може зупинити поширення невеликих тріщин на лобовому склі. Нанесіть кілька шарів лаку на тріщину, щоб зафіксувати її, і вона не йшла далі. Це тимчасове рішення, яке дасть вам час дістатися до СТО або замінити скло. Принцип дії схожий на зупинку «стрілки» на капронових панчохах за допомогою лаку.
Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів за високої температури, а також про те, як швидко у спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля.250
Читайте нас у Facebook
Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня
«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова