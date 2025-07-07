Навіщо потрібен лак для нігтів у салоні автомобіля: незвичайний та корисний лайфхак

Лак для нігтів у машині — не тільки жіночий аксесуар. Багато водіїв тримають його для вирішення несподіваних проблем, пише «На пенсії».

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Експрес-ремонт подряпин

Лак для нігтів допоможе тимчасово приховати дрібні подряпини на лакофарбовому покритті автомобіля. Важливо підібрати колір, максимально близький до кольору авто. Це запобігатиме іржі, поки ви не матимете змоги провести повноцінний ремонт. Завдяки широкій палітрі лаків підібрати потрібний відтінок зазвичай нескладно.

Зупинка тріщин на лобовому склі

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Безбарвний лак для нігтів може зупинити поширення невеликих тріщин на лобовому склі. Нанесіть кілька шарів лаку на тріщину, щоб зафіксувати її, і вона не йшла далі. Це тимчасове рішення, яке дасть вам час дістатися до СТО або замінити скло. Принцип дії схожий на зупинку «стрілки» на капронових панчохах за допомогою лаку.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів за високої температури, а також про те, як швидко у спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля.

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