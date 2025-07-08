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У лідерах — «німці»: названо найпопулярніші свіжопригнані авто на українському ринку
У червні 2025 року українці зареєстрували 20,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, що були імпортовані з-за кордону. Цей показник на 8,8% менший порівняно з травнем поточного року, але майже на 10% перевищує показники червня 2024 року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Лідери імпорту
Volkswagen продовжує утримувати лідерство серед імпортованих марок. Друге місце посідає Audi, а замикає трійку лідерів японський Nissan. До десятки найпопулярніших брендів також увійшли Tesla, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Skoda та KIA.
Топ-10 моделей вживаних авто, імпортованих у червні 2025 року:
1. Volkswagen Golf
2. Skoda Octavia
3. Volkswagen Tiguan
4. Tesla Model Y
5. Audi Q5
6. Tesla Model 3
7. Nissan Leaf
8. Volkswagen Passat
9. Renault Megane
10. Nissan Rogue
Середній вік імпортованих у червні легкових автомобілів знизився з 9,6 до 8,9 року, що свідчить про тенденцію до ввезення «молодших» авто. Крім того, минулого місяця український автопарк поповнився кількома преміальними автомобілями: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini та 5 Maserati.
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