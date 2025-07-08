Компанія Шкіля отримала з бюджету Києва понад мільярд на добудову Подільського мосту: що не так із цим тендером

З міського бюджету Києва на добудову Подільського мостового переходу компанії «Автострада», що належить Максиму Шкілю, виділили 1,18 мільярда гривень. При цьому тендерна документація має ознаки закупівлі будматеріалів за істотно завищеними цінами, йдеться у розслідуванні проєкту «Наші гроші».

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Зокрема, як наголошують розслідувачі, компанія Шкіля «Автострада» заклала ціну піску на рівні 541 грн за 1 кубометр. Аргументувати таку ціну компанія вирішила посиланням на базу даних Агентства відновлення. Однак у базі ціна вказана на рівні 485 гривень.

«Наприклад, рядовий природний пісок у кошторисі має відпускну ціну 541 грн з ПДВ (на скріні з без податку). Ця ціна значно перевищує всі уявлення про ринкові ціни піску в Києві. При цьому доставка ніяк не пояснює цю дорожнечу, оскільки в кошторисі вона вказана окремо по 347 грн за кубометр, і лише на цю доставку спишуть понад 23 млн грн», — йдеться у розслідуванні «Наших грощей».

Враховуючи, що для будівництва Подільського мосту необхідно майже 68 тисяч кубометрів піску, сума переплат виходить чимала.

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Вартість піску із тендерної документації. Ціна вказана без ПДВ

Як зазначають розслідувачі, в базі даних агентства є можливість для маніпуляції з цифрами. Інформація про ціни матеріалів збирається з відкритих джерел від компаній, які готові публічно її озвучити.

Як приклад наводиться те, що у травні у таблиці з’явилося лише 4 найменування компаній. З них лише одна компанія подала заявку через Службу відновлення та розвитку Київської області. Йдеться про ТОВ «Гірничодобувна компанія-СБК», яке пропонує пісок по 170 грн за кубометр.

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Проте решта компаній запропонувала ціни значно вищі. Це пов’язано з тим, що подавали їх приватні підприємства, які займаються перепродажем піску, а не його видобутком чи виробництвом. Журналісти зазначають, що, завищуючи ціну на певні категорії товарів у базі даних, ті ж чи пов’язані через бізнес-партнерів компанії можуть посилатися на неї при визначенні вартості своїх послуг.

Пропозиції на продаж піску у базі Агентства відновлення

«І от в результаті маємо наступне. В базі Агенції відновлення є чотири ціни — одна від виробника по 170 грн і три вищі в кілька разів від посередників — 450, 570 і 750. Змішуєм і отримає середню 485, на фоні яких кошторисна ціна для будівництва Подільського мосту 570 грн вже не так б’є по очам. Хоча це дикі цифри. Замовлення 68 тисяч кубів піску нехай навіть по 200 гривень коштувало б усього 14 млн грн, а не 37 млн грн. Різниця 23 млн грн — це тільки на ціні самого піску як товару», — зазначають «Наші гроші».

Раніше повідомлялося, що у Києві частково відновили рух автівок Південним мостом.

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Фото з Вікіпедії

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