В закладах освіти може зрости кількість платних послуг: за що школи зможуть вимагати додаткових грошей

В Україні, де запланована реформа старшої школи, уряд змінив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

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За його словами, заклади освіти зможуть здійснювати викладання окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом, забезпечувати визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Також на платній основі школи можуть проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав.

Серед переліку платних послуг — забезпечення перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо.

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Заклад освіти може надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення й площі, інше рухоме та нерухоме майно або обладнання, яке тимчасово не використовують в освітній, навчально-виховній діяльності, якщо це не погіршує соціально-побутових умов учнів або працівників закладу, зазначила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише «Вчися.Медіа».

Серед дозволених платних послуг — підготовка до вступу до закладів фахової передвищої, вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання (зараз — НМТ).

Також школи можуть розробляти, впроваджувати та супроводжувати електронні навчальні матеріали та курси дистанційного навчання.

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Дозволено навчальним закладам друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії та багато іншого.

«Цей перелік доволі широкий, адже заклади та установи освіти можуть надавати як платні послуги у сфері освітньої діяльності, так і послуги в інших сферах: наукової та науково-технічної діяльності, міжнародного співробітництва, охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту, побутових, житлово-комунальних та інших послуг», — цитує видання слова Лещик.



За її словами, учні та їхні батьки можуть отримувати в школі платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. Для цього батьки мають написати відповідну заяву керівнику закладу освіти на отримання таких послуг.

Лещик зазначила, що директор школи не має права примушувати учнів та батьків отримувати будь-які платні послуги у сфері освітньої діяльності, наприклад відвідувати майстер-класи чи освітні заходи в позанавчальний час.

Заклад освіти має оприлюднити на своєму вебсайті інформацію про перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

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Кошти, одержані закладом освіти від надання платних послуг, зараховують на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної скарбниці України, та використовують згідно із затвердженим кошторисом школи.

Заклади освіти, що одержують публічні кошти, та їхні засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах:

- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх одержаних коштів;

- інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, одержаних як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості,

- інформацію про кошти, одержані з інших джерел, не заборонених законодавством.

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