Карти Таро стверджують, що на поточному тижні успіх буде супроводжувати п'ять знаків зодіаку. А до яких подій варто приготуватися у середу, 9 липня, свідчить розклад на картах, який зробили у виданні з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «П'ятірка Жезлів»

На Овнів чекає випробування, але воно буде більше внутрішнім, аніж зовнішнім. Вас може охопити занепокоєння через конкуренцію. Ви вже майже на фініші важливого процесу. Все, що зараз відбувається, є підготовкою до майбутнього прориву.

Порада карт — Не конфліктуйте з оточеннями, навіть якщо буде здаватись, що воно вас не розуміє.

Телець — «Маг»

На Тельців чекає насичений та енергійний день. Вас буквально затягне у колообіг справ, де потрібно буде одночасно вирішувати робочі завдання та справлятися з особистими питаннями. Не розпилюйтесь і не намагайтеся догодити всім — виберіть пріоритет.

Порада карт — День може принести несподіваний успіх, якщо ви виявите ініціативу.

Близнюки — «Трійка Кубків»

Близнюки мають бути обережними й не переоцінити свої сили. Надмірна впевненість може зіграти злий жарт. Успіх у справах можливий, але лише за умови, що ви не ігноруєте сигнали власного тіла. Якщо відчуєте втому — відпочиньте, інакше не впораєтеся із завданнями, які накопичилися надвечір.

Порада карт — День буде вдалий для легкого спілкування, але не для прийняття серйозних рішень.

РЕКЛАМА

Рак — «Верховна Жриця»

Для Раків день буде поворотним. Настав час діяти. Можливо, ви наважитеся на зміну іміджу, нової роботи або навіть на переїзд. Завтра варто слухати свою інтуїцію — вона підкаже, куди попрямувати.

Порада карт — Не робіть різких кроків, якщо всередині є сумнів, тому що в протилежному випадку отримаєте не визволення, а хаос.

Лев — «Дев'ятка Пентаклів»

Левам потрібно бути обережними з висловлюваннями. Ви звикли говорити правду в обличчя, але це не завжди шлях до гармонії. Постарайтеся бути більш дипломатичним. Це допоможе уникнути непотрібного конфлікту.

Порада карт — Важливо не прогаяти можливість, завуальовану під рутину.

Діва — «Трійка Жезлів»

Дівам рекомендується зробити паузу. Ваша мета все ще важлива, але шлях до неї варто переглянути. Ймовірно, ви просто втомилися. Відпочиньте, змініть обстановку — навіть короткий перепочинок дасть вам сили рухатися далі.

Порада карт — Ви не повинні все вирішувати самостійно — знайдіть собі союзників та однодумців.

РЕКЛАМА

Терези — «Двійка Мечів»

Терези в середу зіткнуться з емоційними потрясіннями. Вам потрібно зробити важливий вибір, від якого залежить внутрішня рівновага. З'явиться людина або ситуація, яка вимагатиме чесної відповіді. Важливо не уникати прямої розмови — зволікання може лише посилити все.

Порада карт — Головне — бути щирими насамперед із собою.



Скорпіон — «Сонце»

На Скорпіонів чекає успішне завершення важливих проектів, успішні угоди та особисті досягнення. Можливі приємні зустрічі, під час яких ви відчуєте наскільки цінні для інших. Порада карт — Зберігайте скромність і не переоцінюйте свої сили.

Стрілець — «Дев'ятка Кубків»

Від Стрільців день вимагатиме повної концентрації. Ви близькі до виконання омріяного бажання, проте шлях до нього не буде легким. Можливо, хтось спробує вставити палиці в колеса або розпускати про вас плітки. Не реагуйте агресивно, краще зберігайте гідність і покажіть, що ви сильніші.

Порада карт — Завтра пам'ятайте: ви самі творите своє майбутнє.

Козоріг — «Вісімка Жезлів»

На Козорогів чекає день оновлення. Ваша енергія зросте, і ви відчуєте приплив натхнення. Можливо відбудеться важлива зустріч, яка принесе радість і зарядить позитивом на довгий час.

Порада карт — Старі питання будуть вирішуватися швидко, якщо підійти до них з новим настроєм.

Водолій — «Страшний Суд»

Водоліям варто переглянути свою поведінку у стосунках з оточенням. Вам необхідно переоцінити: хто заслуговує на прощення, хто — на другий шанс. Можливо, ви довго відкладали важливу розмову чи зустріч. Зважайте на те, що вас можуть оцінити за минулі вчинки — як хороші, так і не дуже.

Порада карт — Якщо ви були чесними та відкритими — чекайте на визнання. В іншому випадку варто приготуватися до аналізу польотів.

РЕКЛАМА

Риби — «Зірка»

Риби перебувають на роздоріжжі: старе не відпускає, а для нового поки ще не настав час. Варто розірвати прив'язки, які тягнуть вас назад, і відкриється ясна дорога до майбутнього. прислухайтеся до своєї інтуїції.

Порада карт — Все можливо, якщо ви повірите у свою зірку і підете до неї з відкритим серцем.

Про те, на кого дуже скоро чекають радісні новини, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

419

Читайте нас у Facebook