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Будете стрибати до неба від щастя: на кого дуже скоро чекають радісні новини
На думку астрологів, кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку. Втім, дуже скоро неймовірні події чекають також ще на чотирьох представників зодіакальної родини, які змусять їх стрибати від щастя. Про це пише Styler з посиланням на Parade.
Лев
На Леви завжди на передовій. На них може чекати шанс, який стане поворотним. Головне не проґавити гарну новину й своєчасно відреагувати. Всесвіт не забув про ваші зусилля й винагородить добрими новинами.
Терези
Терези отримають винагороду за той баланс, який вони постійно тримали. Зʼявиться рішення, яке розв’яже заплутаний вузол. Не слід боятися сюрпризів від долі, а рухатись у потрібному напрямку.
Стрілець
У Стрільців можлива поїздка, пропозиція, яка розширює горизонт, або знайомство, яке розпалить інтерес до життя. Ви відчуєте, що саме зараз щось змінилося та пішло в правильному напрямку.
Риби
На Риб чекає новина, яка багато чого змінить у житті. Це може бути довгоочікувана відповідь, або визнання, про яке мріяли. Напруження зникне й настане тиша і спокій. Ви відчуєте себе легко, вільно, добре. Не виключено, що ця подія вплине не лише на настрій, а й на ваше майбутнє.
А що обіцяють знакам зодіака знавці східної астрології, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».24616
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«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова