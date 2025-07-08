Економічна збитковість помножена на професійну неефективність детективів: Олег Постернак назвав причини, через які НАБУ потрібно розформувати

НАБУ має бути розформоване через великі витрати на свою діяльність за вкрай низької ефективності, провали в роботі, затягнуті розслідування, махінації з експертизами та системні корупційні скандали детективів. Таку думку висловив політичний експерт Олег Постернак.

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«Великі видатки за низької віддачі помножені на професійну неефективність детективів, разом з безініціативністю, сумнівними експертизами та корупційними скандалами працівників. Все це — сьогоднішнє НАБУ. І йому потрібні радикальні заходи. Перший крок — розформувати Бюро та створити нову антикорупційну систему роботи. Інакше діла не буде», — наголосив Постернак.

Він пояснив на фактах, чому НАБУ слід розформувати. По-перше, через низьку економічну ефективність.

«За 10 років існування Бюро держава витратила на нього понад 10 млрд грн. Тоді як загальна сума стягнень за рішеннями судів у справах, які вело НАБУ у 2015−2025 рр., становить +/-800 млн грн. Тобто на кожну 1 гривню, повернуту в бюджет країни, НАБУ витратило… 12 (!) гривень! Вражаюча «ефективність», — обурився експерт.

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По-друге, він наголосив на низькій продуктивності детективів.

«Протягом минулого року НАБУ розпочало 669 кримінальних проваджень, що становить 2−3 провадження на 1 детектива. Для порівняння — один слідчий ДБР одночасно розслідує від 300 до 1000. Разом з тим, лише 30% підозрюваних у справах, які ведуть детективи НАБУ, є представниками влади чи службовими особами. Тому Transparency International Ukraine у звіті за 10 років роботи Бюро наполегливо радить оптимізувати використання ресурсів: зосередити увагу на справах топкорупції і тих, що стосуються системної корупції», — йдеться у дописі експерта.

Окрім того, НАБУ безініціативне та затягує розслідування, повідомив Постернак.

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«Більшість справ з того мізеру, яке розслідує Бюро, ініційовані не ним — як правило, їх передають з інших органів (ДБР, Нацполіції тощо). Та й взагалі, 77% всіх корупційних злочинів у державі розслідує Національна поліція. Детективи НАБУ славляться гучними викриттями високопосадовців, однак для того, щоб довести своє „викриття“ до вироку, часто-густо їм не вистачає і десяти років», — наголосив він.

Експерт звернув увагу на сумнівні експертизи, через які розвалилися гучні справи, зокрема «Ротердам+» або ж Омеляна.

«Йдеться, наприклад, про „Міжнародну експертно-правову групу“, в якої замовляли експертизу ринкової вартості земельних ділянок. Проте КВЕДи, за якими вона зареєстрована, не передбачаються проведення такої експертизи. Навіть астрологічну і спіритичну діяльність (і це не жарт!) — передбачають, а от експертизу вартості землі — ні», — повідомив він.

Також він нагадав, що вся діяльність НАБУ супроводжується постійними скандалами, учасниками яких є детективи. Йдеться про підозрілі угоди з елітними квартирами, які записуються-перезаписуються на родичів та декларуються із заниженою ціною, віп авто з так само заниженою ціною, махінації з криптою, відмазування родичів від тюрми та приховування їхнього російського громадянства, системна корупція.

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Таким чином, на його думку, розформування НАБУ — це можливість зекономити кошти для армії.

«Україна постійно потребує грошей для фінансування армії. Щоб їх стало більше, ми можемо або скоротити якісь видатки, або підвищити податки. Зрозуміло, що ніхто з нас не хоче збільшення податків, особливо у цей непростий час. Залишається скорочення видатків — за рахунок неефективних структур, які сьогодні зжирають бюджетні мільярди. І перший претендент на це — НАБУ, неефективність роботи якого вже є очевидною навіть міжнародним експертам», — підсумував Постернак.

Нагадаємо, нещодавно суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК.



Як повідомляли «ФАКТИ», директор НАБУ Семен Кривонос за результатами дисциплінарного провадження був вимушений звільнити детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана. Через інтимні стосунки детектива зі свідком розвалилося кілька великих корупційних справ НАБУ проти одеського бізнесмена Кауфмана на мільярди гривень.

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