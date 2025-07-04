ВАКС вкотре скасував ще одну постанову детектива НАБУ, яка мала закрити кримінальне провадження щодо фіктивного відрядження мобілізованого активіста Віталія Шабуніна з 207 батальйону ТрО до НАЗК. Ймовірно, наступним кроком стане оголошення йому підозри. Копію постанови слідчого судді ВАКС опублікував блогер, ветеран російсько-української війни Володимир Бойко.

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«Слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем директором НАЗК Новіковим і заступником директора НАЗК Ситником, які організовували своїм друзям з-поміж солдатів 207 окремого батальйону ТрО фіктивні відрядження до цієї установи. Замість того, щоби допитати Новікова та Ситника й отримати тимчасовий доступ до документів військової частини, де фіктивно рахувались на службі ухилянти Шабунін і Шерембей, детектив закрив справу на підставі того, що „04.03.2025 в якості свідка допитано Шабуніна В.В., з показань якого слідує, що із Шерембеєм Д.О. він не знайомий і про обставини його військової служби або відрядження до НАЗК йому нічого невідомо“», — написав Бойко.

Згідно з ухвалою слідчого судді, постанова про закриття кримінального провадження № 52 025 000 000 000 072 від 12.02.2025 винесена без належного з’ясування всіх обставин, які мають значення для прийняття відповідного процесуального рішення. Тобто постанова від 01.05.2025 не відповідає критеріям обґрунтованості процесуального рішення, є передчасною та підлягає скасуванню, наголошується в ній.

У січні цього року стало відомо, що слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ Бірюкова про закриття кримінального провадження № 52 024 000 000 000 416 від 12.08.2024 відносно Віталія Шабуніна. Про це повідомив відомий юрист Ростислав Кравець. З ухвали слідчого судді, за його словами, випливало, що у справі Шабуніна детектив НАБУ Бірюков недбало провів досудове розслідування. Зокрема, він не дослідив усіх ознак кримінальних правопорушень.

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Раніше Володимир Бойко опублікував деталі справи Шабуніна. Він зазначив, що командуванням Сил ТрО в ході перевірки було виявлено, що у 2022−2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався «прикомандированим до НАЗК» на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць, зазначив Бойко.

Також він публікував матеріали про привласнення Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, який був ввезений в Україну без сплати митних платежів для потреб військової частини А7376. До сьогоднішнього дня Шабунін цей автомобіль у військову частину А7376 не повернув і користується ним як своєю власністю, повідомив ветеран.

Тим часом Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн. Ще у 2020 році Шабунін оголосив збір коштів на відбудову власного будинку після пожежі, та податок з грошових подарунків не сплатив.

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