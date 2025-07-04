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- 17:42 Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК, — Бойко
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Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК, — Бойко
ВАКС вкотре скасував ще одну постанову детектива НАБУ, яка мала закрити кримінальне провадження щодо фіктивного відрядження мобілізованого активіста Віталія Шабуніна з 207 батальйону ТрО до НАЗК. Ймовірно, наступним кроком стане оголошення йому підозри. Копію постанови слідчого судді ВАКС опублікував блогер, ветеран російсько-української війни Володимир Бойко.
«Слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем директором НАЗК Новіковим і заступником директора НАЗК Ситником, які організовували своїм друзям з-поміж солдатів 207 окремого батальйону ТрО фіктивні відрядження до цієї установи. Замість того, щоби допитати Новікова та Ситника й отримати тимчасовий доступ до документів військової частини, де фіктивно рахувались на службі ухилянти Шабунін і Шерембей, детектив закрив справу на підставі того, що „04.03.2025 в якості свідка допитано Шабуніна В.В., з показань якого слідує, що із Шерембеєм Д.О. він не знайомий і про обставини його військової служби або відрядження до НАЗК йому нічого невідомо“», — написав Бойко.
Згідно з ухвалою слідчого судді, постанова про закриття кримінального провадження № 52 025 000 000 000 072 від
У січні цього року стало відомо, що слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ Бірюкова про закриття кримінального провадження № 52 024 000 000 000 416 від
Раніше Володимир Бойко опублікував деталі справи Шабуніна. Він зазначив, що командуванням Сил ТрО в ході перевірки було виявлено, що у 2022−2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався «прикомандированим до НАЗК» на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць, зазначив Бойко.
Також він публікував матеріали про привласнення Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, який був ввезений в Україну без сплати митних платежів для потреб військової частини А7376. До сьогоднішнього дня Шабунін цей автомобіль у військову частину А7376 не повернув і користується ним як своєю власністю, повідомив ветеран.
Тим часом Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн. Ще у 2020 році Шабунін оголосив збір коштів на відбудову власного будинку після пожежі, та податок з грошових подарунків не сплатив.38
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