«Електричку» олімпійського чемпіона Беленюка прострілили під час ракетної атаки рф (фото, відео)

Електромобіль ZEEKR 001 олімпійського чемпіона з боротьби Жана Беленюка, який увійшов до п'ятірки найкращих атлетів країни минулого року, постраждав на паркуванні недалеко від будинку спортсмена під час ворожої атаки на Київ у ніч на 8 липня. Про це народний депутат України повідомив у соцмережах, опублікувавши фото та відео.

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На кадрах видно, що на задньому правому крилі «електрички» Беленюка видніється борозна довжиною 7—10 см, а поряд з автомобілем валяється куля калібру 7,62 мм, швидше за все, випущена ППО столиці.

«Виходжу вранці на стоянку, в машині дірка, в асфальті — куля. Реалії сучасності… Очевидно, уламок потрапив, і „розтин“ покаже», — написав Жан Беленюк у Facebook, закликавши киян берегти себе та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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До речі, як свідчить декларація «Слуги народу», він придбав китайський електромобіль ZEEKR 001 у березні 2024 року за 1,54 млн гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що машина футболіста збірної України згоріла під час ранкової ракетної атаки по Києву.

Фото із соцмереж

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