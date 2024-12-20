Машина футболіста збірної України згоріла під час ранкової ракетної атаки по Києву (фото)
Автомобіль футболіста «Олександрії» та збірної України Івана Калюжного, який дебютував у національній команді в поєдинку Ліги націй з Грузією (1:0), згорів у результаті ранкової ракетної атаки по Києву 20 грудня. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина півзахисника Анна, прикріпивши фото машини, що палає.
«Дякую, що живі. Нашої машини більше немає …», — написала дружина Калюжного.
Нагадаємо, що 26-річний Іван Калюжний до переходу в «Олександрію» встиг пограти за другу команду «Динамо», «Металіст 1925», «Рух» та ЛНЗ, а ще за ісландський «Кефлавік» і «Кералу Бластерс» з Індії. У футболці збірної України півзахисник провів 4 матчі
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок батьків футболіста збірної України зруйнувала російська ракета.
Фото uaf.ua, Instagram409
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