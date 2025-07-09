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З 1 жовтня частини пенсіонерів призупинять виплати: у чому причина
З 2014 року ідентифікація пенсіонерів стала в Україні обов'язковою процедурою. Цього року ідентифікацію потрібно пройти до 1 жовтня. Якщо цього не зробити, виплати буде припинено, нагадує «На пенсії».
За інформацією видання, з 1 серпня в Україні набудуть чинності оновлені правила ідентифікації пенсіонерів. Процес підтвердження особистості одержувачів пенсій буде більш прозорим та цифровізованим.
Повідомляється, що на вебпорталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Моя ідентифікація», за допомогою якого пенсіонери можуть самостійно відстежувати дату та джерело своєї останньої ідентифікації.
Як відомо, процедуру ідентифікації можна пройти кількома способами:
- особисто у сервісному центрі ПФУ;
- через відеозв’язок;
- за допомогою електронного кабінету на порталі ПФУ, використовуючи Дія. Підпис;
- через диппредставництва України — для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.
Крім того, згідно з постановою Кабміну № 720 від 18 червня, банки зобов’язані в електронному вигляді інформувати Пенсійний фонд України про факт проходження ідентифікації пенсіонером.
Як повідомляли «ФАКТИ», у 2025 році всі українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсійні виплати.372
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