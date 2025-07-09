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Вижити тут можна лише на максимальній швидкості: в Autostrada відновлюють прифронтові дороги Харківщини під прицілом ворога
Війна на Харківщині відчувається всюди. Цивільні автомобілі на дорогах — рідкість. Основний транспорт на цьому напрямку — військові пікапи, службові автівки ДСНС і піротехнічних служб, вантажівки з БК, нескінченний потік «швидких» та еваків із пораненими.
До лінії фронту — лічені кілометри. Місцеві автошляхи постійно перебувають під прицільним вогнем ворога. Вижити тут можна лише на максимальній швидкості, що майже нереально на розбитих дорогах.
Дорожні бригади Autostrada відновлюють евакуаційні коридори на Лиманському, Вовчанському, Куп’янському та нині найгарячішому Покровському напрямках.
«Це критична робота, від якої залежать життя мирних жителів і можливості наших оборонців маневрувати та тримати рубежі. Загальна довжина ділянок, які відновлює наша команда у Харківській області, становить понад 400 км», — повідомили у пресслужбі компанії.
Там зазначили, що дорожники працюють у посиленому режимі, розуміючи всю складність ситуації.
«Перші самоскиди з асфальтом виїжджають з виробничої бази на ділянки о 4 ранку. Останні повертаються опівночі. Це та сама команда, яка відновлювала „дороги життя“ в Ізюмі та Балаклії одразу після звільнення цих міст у 2022», — повідомили у компанії Autostrada.
Уже четвертий рік поспіль робота дорожників пов’язана з постійною загрозою через ворожі дрони, КАБи, міни та вибухівку, що досі знаходять на ділянках.
«3 червня, під час нічної атаки дронів на містечко наших дорожників, загинув один із працівників цієї відважної бригади — машиніст навантажувача Олександр Капелюшний. Попри страшну трагедію, уся команда дорожників Autostrada продовжує працювати в повному складі, не зупиняючись навіть на день. Ризикуючи життям, щоб люди мали змогу виїхати з-під обстрілів», - говорять у компанії.
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