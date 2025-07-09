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Нідерланди планують допомогти Україні зі своїми винищувачами F-35
Восени Нідерланди, які поставили Україні 24 винищувачі F-16, планують залучити свої літаки F-35 для охорони польського повітряного простору та захисту маршрутів постачання гуманітарної допомоги в Україну. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.
«З вересня нідерландські винищувачі F-35 спільно з Норвегією патрулюватимуть повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо росію в шорах і захищатимемо шляхи постачання до України», — заявив Брекельманс
Тож нідерландські F-35 приєднаються до Норвегії, яка раніше оголосила про розгортання у Польщі своїх винищувачів. Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди, на початку великої війни Україна наполегливо просила Польщу передати їй винищувачі МіГ-29. Проте цьому завадили Сполучені Штати Америки.153
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