Європа значною мірою компенсує Україні брак допомоги США: аналітики назвали цифри

З огляду на відсутність нової допомоги США для України, Європа значною мірою скорочує дефіцит фінансування. Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки (IfW). Допомога Україні значно змінилася у березні та квітні 2025 року, згідно з нещодавно опублікованим звітом, пише n-tv.de.

ВІДЕО ДНЯ

«На відміну від Сполучених Штатів, які не надавали жодної нової допомоги протягом цього періоду, європейські країни збільшили свою підтримку», — пишуть аналітики.

У березні та квітні Європа пообіцяла надати військову допомогу на суму 10,4 мільярда євро та фінансову допомогу на суму 9,8 мільярда євро, йдеться у звіті. Це найвищий показник за два місяці з початку війни.

«Чи є це тимчасовим збільшенням, чи це означає початок постійного зсуву ролі Європи як головного прихильника України, ще належить з'ясувати», — сказав експерт IfW Крістоф Требеш.

РЕКЛАМА

Збільшення допомоги нерівномірно розподіляється по Європі. Зокрема скандинавські країни та Велика Британія значно збільшили свої транші. Швеція в березні виділила 1,6 млн доларів, Норвегія — 670 млн доларів у квітні. Проте у Німеччині, Італії та Іспанії спостерігається спад.

У випадку з Німеччиною, Інститут повідомляє про 650 млн євро у 2025 році, що приблизно на 70% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом.

РЕКЛАМА

139

Читайте нас у Facebook