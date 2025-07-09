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На передовій засвітився новий український бронеавтомобіль: у чому його особливість
Збройні сили України продовжують отримувати бронетехніку для потреб перекидання особового складу та його підтримки в бою, щоправда, здебільшого іноземного виробництва. Проте надходить до української армії й вітчизняна техніка, що має спеціальне призначення, якого іноземна техніка здебільшого не має.
Йдеться про бронеавтомобіль UAT-TISA від компанії UkrArmoTech, що являє собою бронепікап, тобто транспорт, призначений для перевезення особового складу та вантажів. Як повідомляє Telegram-канал «Водограй», бронеавтомобіль був представлений у лютому 2025-го і поступово надходить у війська.
Як стверджує UkrArmoTech, бойова броньована машина UAT-TISA призначена для транспортування особового складу підрозділів оборони (4 людини, зокрема 2 члени екіпажу) та доставки вантажів масою до 1 тонни. Техніка може доставляти боєкомплект на передову, виконувати тактичні завдання малого ризику, здійснювати оперативне перекидання малих мобільних груп.
Особливостями UAT-TISA є:
- база у вигляді покращеного шасі TOYOTA LAND CRUISER LC79, в якій фахівці UkrArmoTech перебудували ходову систему з установкою посилених комплектів відповідних вузлів;
- екіпаж та особовий склад десанту безпечно відокремлені від моторно-трансмісійного відділення та ємностей для пального, а робочі місця спроєктовані з урахуванням збереження життя бійців у разі вибуху вибухових пристроїв;
- автомобіль має рівень 1 захисту відповідно до стандарту NATO AEP STANAG 4569, що забезпечує захист від бронебійно-запальних куль калібром 5,45 або 7,62 мм, захист від осколків вибуху 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції від 80 м та захист від підриву міни фугасної дії з масою заряду до 3 кг у тротиловому еквіваленті та протипіхотних гранат типу DM 51 під центром днища.
Загалом, нову техніку можна назвати бронепікапом, що є критично важливим для забезпечення підвозу на передову спорядження в умовах, коли будь-який неброньований транспорт легко знищується FPV-дроном.
Тим часом українські бійці воюють на шведських БТРах, здатних пережити попадання кількох FPV-дронів і врятувати життя десанту.156
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