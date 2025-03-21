Україна отримала потенційний козир у війні — ЗМІ
Спроба Дональда Трампа вмовити путіна погодитися на 30-денне припинення вогню провалилася. Але кремль, схоже, зацікавлений у припиненні атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас Україна запустила свою руйнівну нову крилату ракету «Нептун», влучивши в нафтопереробний завод у Туапсе приблизно за 1000 кілометрів від кордону. Це спричинило пожежу, на гасіння якої пішло три дні, пише видання Politico.
Атака на нафтопереробний завод збільшує небезпеку для російської нафтової промисловості — ключової експортної галузі, яка підтримує економіку на плаву. Україна вже кілька місяців атакує російські нафтопереробні заводи, трубопроводи й насосні станції за допомогою безпілотників. Повідомляється, що вона вивела з ладу близько 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей. Крилаті ракети більш ефективні, ніж безпілотники, які були основною зброєю України для дальніх атак на росію. Безпілотники літають повільно, і їх легше перехопити, в той час як крилаті ракети летять зі швидкістю, близькою до швидкості звуку, і їх набагато важче збити. Але вони не є диво-зброєю.
«Самі по собі ці крилаті ракети не можуть змінити хід війни, навіть якщо їх буде в рази більше, ніж зараз. У нас є досвід росії, яка запустила на нас набагато більше різних ракет, і ми функціонуємо, — каже Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик громадської організації Центр ініціатив „Повернись живим“. - Але це не означає, що нам не потрібно розвивати ударний потенціал — як у контексті стратегічної оборони зараз, так і з погляду стримування у майбутньому. Ракети плюс безпілотники будуть завдавати комбіновані удари».
«Довгий Нептун» ставить Україну у дуже обраний клуб виробників крилатих ракет. Це зброя з радіусом дії понад 500 кілометрів, яка несе потужні боєголовки, здатні завдати значної шкоди цілі.
Зараз Україна працює над нарощуванням виробництва. У листопаді Зеленський заявив, що було вироблено близько 100 ракет різних типів. Минулого року Румунія створила партнерство з Україною для створення «Нептунів».
«Фінансування з боку ЄС допоможе збільшити виробництво і дасть Україні більшу свободу дій — незалежно від США», — сказав Бєлєсков.
Водночас, європейські лідери вважають, що Україна перебуває у кращому військовому становищі, ніж публічно заявлялося.186
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