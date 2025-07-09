Можливо, краще відступити на більш вигідну лінію оборони: військовий експерт про ситуацію на Донеччині

Маркус Райснер — історик і правознавець, полковник Генерального штабу Австрійських збройних сил, зазначає, що його дуже турбує територія, яка знаходиться на північний схід від села Дачне на Дніпропетровщині.

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«Там російські війська також намагаються захопити великі території, використовуючи тактику „кліщів“. Якщо рухатися далі на північний схід, то біля Покровська і Костянтинівки ми бачимо подібну ситуацію. Обидва міста є важливими логістичними вузлами, через які проходять кілька автомобільних і залізничних магістралей. Кілька тижнів тому Покровськ вже був у центрі уваги через російські наступи, але зараз загроза ще більша. Можна побачити, як російський фронт насувається на обидва міста, немов цунамі, що набирає силу. Вони намагаються перерізати українські лінії постачання за містами. Ситуація біля Покровська і Костянтинівки з кожним днем змінюється на користь росії», — каже Маркус Райснер.

Чи є сенс для українців ще раз посилювати оборону там додатковими військами, то тут, додав полковник, дискусія точиться в українських соціальних мережах.

«Деякі командири, в тому числі й вищого рівня, висловлюють дуже критичні зауваження щодо принципу утримувати ці українські міста до останнього солдата. Чи має це сенс? Чи не було б краще відступити вглиб, до більш вигідної лінії оборони — наприклад, вздовж річки — і перехопити там росіян? Головком ЗСУ Сирський відреагував на тиск і сказав, що в майбутньому Україна намагатиметься проводити мобільну оборону, — зазначає аналітик. — Це означає: там, де це необхідно, поступатися, щоб потім цілеспрямовано знищити російські війська, що наступають, контрнаступами. Однак тоді, звичайно, виникає проблема, що для успішного наступу необхідно мати перевагу над супротивником. Можливо, вигідніше буде відступити на більш вигідну лінію оборони, щоб перехопити там росіян і знесилити їх. Адже ситуація для українців залишається дуже напруженою, бойові смуги повністю перенапружені. Про це відкрито заявляють командири, про це мені два тижні тому розповів український товариш. У них є одна бригада для оборони бойової смуги довжиною 25−30 кілометрів. Це занадто багато. Тим більше, що бригада не має необхідних 5000 бійців, а лише 2500. Це працює лише завдяки спостереженню за допомогою дронів, за допомогою яких можна виявити прогалини і, за необхідності, закрити їх ударними дронами».

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Це, зазначив Райснер, не працює, коли росіяни завдають масованих ударів — бомбами, артилерією, хімічною зброєю.

«Тоді утримати ділянку стає дуже складно. І тому росіяни щодня захоплюють в середньому 15−20 квадратних кілометрів. У травні та червні — понад 1000 км²», — каже експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у НАТО попередили про «важке літо» для України.

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