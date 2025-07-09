Тарологи, які раніше назвали чотири знаки Зодіаку, в житті яких настає перехід порятунку від старих страхів, склали таро-прогноз для всіх представників зодіакального кола на четвер, 10 липня.

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Овен — Сімка Денаріїв

Таро-прогноз для Овнів на 10 липня радить знаку зупинитися і озирнутися назад, пише slovofraza.com. Не все, що було зроблено, приносить плоди, проте карта нагадує: результат можна побачити не одразу. Тарологи радять Овнам не зупинятися і в жодному разі не здаватися. Ключем до успіху називається не поспіх, а терпіння.

Телець — Десятка Мечів

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Таро-прогноз для Тельців на 10 липня попереджає про емоційну втому, з якою може зіткнутися знак. Однак такий стан слід сприймати як завершення складного етапу. Пройшовши через нього, Тельці побачать, що місце для чогось нового відкрито. Карти Таро радять просто пережити цей момент.

Близнюки — Паж Денаріїв

Таро-прогноз для Близнюків на 10 липня обіцяє позитивний фінансовий поворот. Це може бути як інформація про новий проект, так і пропозиція про роботу або грошові надходження. Карти Таро радять скористатися цим з розумом, не витрачаючи ресурси марно. Загалом день вважається вдалим часом для накопичень, у тому числі й знань.

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Рак — Лицар Денаріїв

Таро-прогноз на 10 липня для Раків радить знаку цього дня піддатися імпульсивному бажанню або побути легковажним. Адже іноді несподівані рішення допомагають відчинити двері, які здавалися зачиненими. Карти Таро рекомендують Ракам бути собою і не озиратися на чужі очікування.

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Лев — Верховна Жриця

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Таро-прогноз на 10 липня для Левів рекомендує знаку трохи відволіктися від того, що відбувається навколо, зосередившися на собі та прислухавшись до внутрішнього голосу. Адже карта Жриці говорить про інтуїцію, духовну зрілість та необхідність довіритися собі. Завтра не виключені одкровення, особливо у сфері особистого життя. Карти Таро радять при ухваленні рішення керуватися не так логікою, як почуттями.

Діва — Дев'ятка Кубків

Таро-прогноз на 10 липня для Дів обіцяє знаку один із найяскравіших днів тижня. Дівам, які відчують приплив впевненості, не слід боятися виходити за рамки звичного, проте втрачати здоровий глузд також не варто. Карти Таро радять знайти «золоту середину» між відповідальністю та свободою. Завтра багато з того, що здавалося неможливим, може стати реальністю.

Терези — Десятка Денаріїв

Таро-прогноз на 10 липня для Терезів рекомендують знаку зосередити увагу на домі, близьких, сім'ї. Якщо ви збиралися поговорити з кимось із родичів до душі, це саме той час. Також Терези можуть несподівано отримати підтримку від людини, на яку не розраховували. Карти Таро радять Терезам бути вдячним і пам'ятати, що фундамент гарних стосунків завжди будується на довірі.

Скорпіон — Імператриця

Таро-розклад для Скорпіонів на 10 липня обіцяє знаку душевний підйом, що позитивно позначиться як на фізичному стані, так і на творчоасті. Карта позначає родючість та творення. Тож ідеї, які цього дня відвідають Скорпіонів, матимуть потужну силу. Можливі приємні події у особистій сфері. Карти Таро радять знаку дозволити собі бути м'яким.

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Стрілець — Верховний Жрець

Таро-прогноз для Стрільців на 10 липня рекомендує знаку цього дня не кидатися в нові авантюри — час краще провести за аналізом того, що було зроблено, а також за спостереженням. Адже в метушні від уваги Стрільців може вислизнути щось важливе. Не виключено, що якась думка чи порада зі сторони вплинуть на майбутнє знака. Карти Таро радить не квапити події — все має йти своєю чергою.

Козеріг — Король Жезлів

Таро-прогноз для Козерогів на 10 липня радить знаку у цей день бути особливо активним — проявляти себе лідером та брати відповідальності на себе. Знак готовий до більшого, ніж думає. Однак карти Таро рекомендують Козерогам пам'ятати про те, що велика влада — це й чимала відповідальність, а також використовувати свій авторитет мудро.

Водолій — Четвірка Жезлів

Таро-розклад на 10 липня для Водоліїв обіцяє спокійний день, коли знак може просто насолоджуватися відчуттям спокою та радості. Не виключено, що Водолії, які раніше активно працювали над певним проектом, отримають хороший результат. Карти Таро радять більше часу приділити близьким та сім'ї, домашнім справам та друзям.

Риби — Вежа

Таро-прогноз для Риб на 10 липня радить знаку бути готовим до раптових змін. Щось старе має піти з життя знака, звільнивши місце новому. Карти Таро радять сприймати те, що відбувається, як шанс почати все з нуля і не оглядатися назад. Адже з життя Риб йде все, що заважало розвитку.

Про те, які п'ять знакам Зодіаку супроводжувати успіх цього тижня, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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