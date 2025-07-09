Без піхоти та без втрат: роботи Третьої штурмової бригади змусили здатися російських військових на Харківському напрямку (відео)

Успіх бойових дій в Україні багато в чому залежить від використання безпілотних засобів нападу — так, дрони-камікадзе різних складових Сил оборони завдають ударів і на передовій, і по тилу ворога, в тому числі й по об'єктах на території країни-агресорки росії.

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Значну роль відіграють й наземні роботизовані системи. Так, у Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, як вперше в історії за допомогою роботів були захоплені позиції ворога на Харківщині, а військові армії рф здалися у полон.

«Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, „пташками“ вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон», — розповіли в бригаді.

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Бійцям бригади за допомогою роботизованих систем вдалося взяти позиції, які суміжні підрозділи намагалися відбити двічі, але ці спроби були невдалими.

Один из бійців розповів, що метою було знищення укриття, де ховалися окупанти, а також живої сили противника. Спочатку українські військові застосували FPV-дрони, а потім додалася робота й підрозділу наземних роботизованих комплексів. Коли противник побачив дрони, то написали на картоні, що готові здатися у полон.

До речі, наприкінці минулого року також вперше в історії морський дрон ГУР вразив гелікоптер росіян поблизу Криму.

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Фото — скріншот

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