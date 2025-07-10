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Спрацює навіть у страшну спеку: як швидко охолодити салон автомобіля, що стояв під палючим сонцем (лайфхак для водіїв)
Під час спеки в автомобілях, які власники залишили під пекучим сонцем, швидко нагрівається салон. Досвідчені автомобілісти знають, як швидко охолодити сидіння та руль в машині.
А автошкола «Час» ділиться своїми лайфхаками для водіїв-початківців. Знавці зазначають, що, звісно, в автівці можна включити кондиціонер. Але це потребує додаткового росходу пального. Більш того, при різкому перепаді температури може тріснути лобове скло.
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Вони пропонують простий спосіб охолодження салону, коли відкривається одне з передніх вікон та 5−6 разів швидко відкриваються та зачиняюаться задні двері з протилежного боку.
Стверджується, що таким чином гаряче повітря вийде через двері, а прохолодне зайде у вікно.
Про те, як у спеку запобігти перегріву двигуна, читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay390
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