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П'ять причин перегріву двигуна автомобіля в спеку і як цього уникнути
В спекотну погоду, коли ртутний стовпчик термометару піднімається до позначки +30 та вище, щоб запобігти перегріву салону, автовласники, наприклад, ставлять на лобове скло сонцезахисні екрани чи вибирають чохли на сидіння світлих кольорів.
Втім, в спеку «дістається» не лише салону, а й двигуну, який відчуває додаткове навантаження. Про те, що потрібно робити, аби запобігти його перегріву, пише профільне видання vnedorozhnik.net.ua. Насамперед поради стосуються правильного обслуговування автівки.
По-перше, рівень та стан моторної оливиа мають відповідати нормам. Адже недостатній об’єм мастила або використання відпрацьованої оливи знижує її здатність відводити тепло. Так що через це тертьові елементи стикаються інтенсивніше, а робоча температура зростає.
По-друге, ці ж вимоги стосуються і антифризу. Адже низький рівень або погана якість охолоджувальної рідини призводить до «завоздушення» системи, перегріву голівки блока й навіть до руйнування прокладки ГБЦ.
По-третє, це розумне використання кондиціонера. Адже при пересуванні містом постійно увімкнений кондиціонер створює додатковий опір двигуну. Щоб зменшити навантаження, інколи провітрюйте салон, тримайте оберти на рівні середніх значень і віддавайте перевагу рециркуляції повітря під час руху.
По-четверте, на роботу двигуна впливає якість палива. Неякісні бензин або дизель призводять до підвищеного утворення відкладень у форсунках і камері згоряння. Це змушує мотор працювати важче, виділяючи більше тепла.
По-четверте, це уникання рвучкої манері водіння. Адже різкі прискорення, часті гальмування та їзда з високими обертами двигуна у спеку збільшують теплове навантаження.
Про те, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів, читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay89
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