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Стрілянина в Києві: що повідомляє поліція про вбитого на вулиці чоловіка

11:49 10 липня 2025
В Києві невідомий застрелив чоловіка. Фото із соцмереж

В Києві, де днями в Деснянському районі невідомий застрелив чоловіка, який знаходився у власному автомобілі, сталося ще одне вбивство. Цього разу в Голосіївському районі.

Як повідомляють в столичній поліції, правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.

Тим часом в мережі поширюється інформація, що в Голосіїво міг загинути співробітник спецслужби. Наразі в столиці оголосили план-перехоплення — шукають позашляховик, на якому міг втекти стрілок.

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Екснардеп Ігор Мосійчук стверджує, що загинув полковник СБУ.

Фото - скріншот

Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

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Нагадаємо, що нещодавно в Одесі мешканець Запоріжжя на замовлення російської спецслужбі підірвав автомобіль. Чоловік, який знаходився в автівці, був шпиталізований у важкому стані.

Фото із соцмережі

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