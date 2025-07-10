Стрілянина в Києві: що повідомляє поліція про вбитого на вулиці чоловіка

В Києві, де днями в Деснянському районі невідомий застрелив чоловіка, який знаходився у власному автомобілі, сталося ще одне вбивство. Цього разу в Голосіївському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в столичній поліції, правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.

Тим часом в мережі поширюється інформація, що в Голосіїво міг загинути співробітник спецслужби. Наразі в столиці оголосили план-перехоплення — шукають позашляховик, на якому міг втекти стрілок.

РЕКЛАМА

Екснардеп Ігор Мосійчук стверджує, що загинув полковник СБУ.

Фото - скріншот

Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі мешканець Запоріжжя на замовлення російської спецслужбі підірвав автомобіль. Чоловік, який знаходився в автівці, був шпиталізований у важкому стані.

Фото із соцмережі

194

Читайте нас у Facebook