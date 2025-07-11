Важливо для України: США збираються значно збільшити закупівлі ракет до ЗРК Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 млрд доларів на ракети Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня. Згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік, група військових високопосадовців збільшила план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3 376 до 13 773 одиниць.

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Том Карако, директор Проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що «чотирикратне збільшення кількості перехоплювачів Patriot звучить цілком логічно». Це є критично важливим не тільки для України, але й для американських військ на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Нова цифра свідчить про прихильність армії до ракет Patriot, попит на які зростає, оскільки США та їхні союзники й партнери прагнуть посилити протиповітряну оборону. Остання модель — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement або PAC-3 MSE, виготовлена компанією Lockheed Martin Corp. — може перехоплювати дрони, крилаті ракети та тактичні балістичні ракети.

Україна значною мірою покладається на батареї Patriot і ракети, відомі як перехоплювачі, від США та їхніх союзників для захисту своїх населених пунктів від російських атак. З початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році США надали Україні три батареї Patriot і невизначену кількість перехоплювачів.

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Президент Дональд Трамп підтвердив, що він відправляє більше оборонної зброї в Україну, відкинувши попереднє рішення адміністрації про припинення поставок, і розкритикував президента путіна за «вбивство занадто багатьох людей».

Армія запросила 945,9 мільйона доларів на придбання 224 ракет у 2026 році — 549,6 мільйона доларів з базового бюджету та 396,3 мільйона доларів на підтримку операції «Атлантична рішучість», яка має на меті зміцнення оборони НАТО в Європі. Законопроєкт про податки та видатки, підписаний Трампом минулого тижня, виділяє додаткові мільярди на оборону й додасть 366 мільйонів доларів на придбання ще 96 перехоплювачів, згідно з документами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

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