Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет для Patriot: що вплинуло на це рішення

Адміністрація Трампа призупинила поставки деяких видів зброї до України, включаючи ракети-перехоплювачі Patriot. Тепер вкрай необхідна зброя вже у дорозі. Але президент Трамп також шукає альтернативні рішення, зокрема чинить тиск на Німеччину, щоб вона надіслала власні батареї Patriot.

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«Нам доведеться надіслати більше зброї до України. Оборонної зброї, якою вони повинні захищати себе», — сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За вказівкою президента Дональда Трампа Пентагон надішле Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки «ми працюємо над забезпеченням міцного миру», йдеться у повідомленні відомства.

Тим не менш, Трамп та його команда неохоче розлучаються з багатьма ракетами-перехоплювачами Patriot. Він також хоче, щоб європейці вкладали більше власних грошей та надсилали обладнання.

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За словами двох джерел, Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти протиповітряній обороні України, але наголосив, що США мусили призупинити останню поставку зброї, щоб переглянути власні запаси.

Два джерела повідомили, що американський президент пообіцяв негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів Patriot — менше, ніж планувалося в призупиненій поставці — і допомогти знайти інші способи постачання. За словами німецького чиновника, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його повернути ракети-перехоплювачі Patriot, відправлення в Україну яких було призупинено.

Чиновник сказав, що Мерц заявив Трампу про готовність Німеччини купити батареї Patriot у США та відправити їх до України. Зі свого боку, Дональд Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Patriot Україні, за словами трьох джерел, знайомих з обговоренням. Вони заявили, що США та європейські союзники розділять вартість закупівлі. Відомо, що обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина надала Україні дуже високий відсоток своїх ракет Patriot — навіть більше, ніж США.

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», експерт розповів, що окупанти відкриють новий фронт, а адміністрація Трампа готує «сюрприз» для росіян.

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