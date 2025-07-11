- 11.07 22:27 Що не варто купувати на літніх розпродажах: ці рекомендації допоможуть вам зберегти гроші
- 11.07 22:00 Домашнє морозиво: готується без морожениці, вершків і цукру
- 11.07 21:31 Літо в розпалі: що посіяти в липні, щоби город не пустував
- 11.07 21:02 Сльози стали моїми: співачка Sowa виступила для героїв підрозділу «Шквал» й згадала найбільш зворушливі концерти
- 11.07 20:36 В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини
- 11.07 20:11 Не існує: ЗМІ про кримінальні справи проти Вагіфа Алієва та його бізнес
- 11.07 20:09 Готуємо фарширований перець: ідеальна страва для літнього меню
- 11.07 19:55 Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран
- 11.07 19:43 Війна у спадок: Рубіо про те, чому розмови між американським та російським президентами не призводять до миру
- 11.07 19:35 ДБР повідомило про підозру антикорупціонеру Шабуніну: що про це відомо
- 11.07 19:17 Далі в «Холостяк»: відомий шеф-кухар вразив новиною
- 11.07 19:10 Частина пенсіонерів залишаться без виплат, якщо не напишуть спеціальну заяву: кого це стосується
Вершкове масло в Україні буде й надалі дорожчати: до чого тут Євросоюз
Вершкове масло виявилося одним з рекордсменів зі зростання цін, до травня подорожчавши на 32% - до 108 гривень за 200 грамів — у порівнянні з ціною у травні 2024-го. Однак це далеко не межа, й подорожчання цього продукту продовжиться, причому мимовільним винуватцем цього стане Європа.
Про це повідомляє інформаційне агентство «Інфоагро», за даними якого українські виробники вершкового масла активно постачають свій товар на ринки країн Євросоюзу. Так, після введення квот на постачання українського масла виробники за два тижні використали вже 25% їхнього розміру.
Причина такого активного експорту — висока ціна вершкового масла на європейському ринку, яка зараз становить 7300−7500 доларів за тонну, або 312 375 гривень. Для порівняння: в Україні «Яготинське масло» 73% коштує 109 гривень за пачку 200 г, або 545 000 гривень за тонну в роздріб.
Водночас у другій половині червня внутрішні ціни на масло продовжили зростати, а порівняно з травневою ціна вершкового масла додала майже 2 грн — зі 107,3 грн до 109 грн.
«Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більше, ніж минулого року», — прогнозують аналітики.
Раніше у Держстаті заявили, що інфляція в Україні зростає швидше, ніж прогнозувалося.
Фото Pixabay219
Читайте нас у Facebook
В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини