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Вершкове масло в Україні буде й надалі дорожчати: до чого тут Євросоюз

11:33 11 липня 2025
Вершкове масло. Фото pixabay

Вершкове масло виявилося одним з рекордсменів зі зростання цін, до травня подорожчавши на 32% - до 108 гривень за 200 грамів — у порівнянні з ціною у травні 2024-го. Однак це далеко не межа, й подорожчання цього продукту продовжиться, причому мимовільним винуватцем цього стане Європа.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Інфоагро», за даними якого українські виробники вершкового масла активно постачають свій товар на ринки країн Євросоюзу. Так, після введення квот на постачання українського масла виробники за два тижні використали вже 25% їхнього розміру.

Причина такого активного експорту — висока ціна вершкового масла на європейському ринку, яка зараз становить 7300−7500 доларів за тонну, або 312 375 гривень. Для порівняння: в Україні «Яготинське масло» 73% коштує 109 гривень за пачку 200 г, або 545 000 гривень за тонну в роздріб.

Водночас у другій половині червня внутрішні ціни на масло продовжили зростати, а порівняно з травневою ціна вершкового масла додала майже 2 грн — зі 107,3 грн до 109 грн.

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«Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більше, ніж минулого року», — прогнозують аналітики.

Раніше у Держстаті заявили, що інфляція в Україні зростає швидше, ніж прогнозувалося.

Фото Pixabay

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