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Не така, як всі: популярна співачка пояснила, чому не слухає правила
Популярна співачка Анастасія Приходько, концерти якої заборонили, вразила шанувальників своєю відвертістю. Артистка відома своїми гучними заявами та самовпевненістю. У черговий раз Приходька заявила, що ніхто не зможе на нії вплинути, бо вона іде своєю дорогою. На сторінці у соціальній мережі Анастасія розмістила світлину та пост про свої почуття.
Я не боюсь бути різкою, прямолінійною, незручною. Бо коли ти залишаєшся вірною собі — це найбільша сила.
Натовп може кричати, нав’язувати, судити. Але я не вмію йти за чужими правилами. Я слухаю серце. І співаю правду.
Підписники підтримали співачку та подякували їй за відвертість.
- Найкраща, справжня, — додали у коментарях.
- Неймовірна! — поділилися враженням. — Ексклюзивна! Поважаю!
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Анастасія Приходько повінчалася вдруге зі своїм чоловіком.264
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