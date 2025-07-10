41.40 / 41.96 48.75 / 49.42
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не така, як всі: популярна співачка пояснила, чому не слухає правила

17:03 10 липня 2025
Анастасія Приходько поділилася відвертим постом після заборони концертів

Популярна співачка Анастасія Приходько, концерти якої заборонили, вразила шанувальників своєю відвертістю. Артистка відома своїми гучними заявами та самовпевненістю. У черговий раз Приходька заявила, що ніхто не зможе на нії вплинути, бо вона іде своєю дорогою. На сторінці у соціальній мережі Анастасія розмістила світлину та пост про свої почуття.

Я не боюсь бути різкою, прямолінійною, незручною. Бо коли ти залишаєшся вірною собі — це найбільша сила.

Натовп може кричати, нав’язувати, судити. Але я не вмію йти за чужими правилами. Я слухаю серце. І співаю правду.

РЕКЛАМА

Підписники підтримали співачку та подякували їй за відвертість.

- ​​Найкраща, справжня, — додали у коментарях.

РЕКЛАМА

- Неймовірна! — поділилися враженням. — Ексклюзивна! Поважаю!

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Анастасія Приходько повінчалася вдруге зі своїм чоловіком.

264

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка авто. Фото pixabay

Ціни на бензин в Україні різко зміняться найближчим часом: до чого готуватись

Зростання тарифів на комуналку

Не 2500 гривень за 50 квадратів, а 9000: експерт розповів, як можуть змінитися платіжки за комунальні послуги

Гороскоп на 10 липня. Фото Pixabay

Тільцям важливо стримати емоції, а Скорпіонам треба бути скромнішими: гороскоп на 10 липня

Нова мінімальна зарплата та мінімальна пенсія зростуть несуттєво, фото з відкритих джерел

Українцям готують нову мінімалку та пенсії: які суми обіцяють у Кабміні

Наступний матеріал
Новини партнерів