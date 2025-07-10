Не така, як всі: популярна співачка пояснила, чому не слухає правила

Популярна співачка Анастасія Приходько, концерти якої заборонили, вразила шанувальників своєю відвертістю. Артистка відома своїми гучними заявами та самовпевненістю. У черговий раз Приходька заявила, що ніхто не зможе на нії вплинути, бо вона іде своєю дорогою. На сторінці у соціальній мережі Анастасія розмістила світлину та пост про свої почуття.

ВІДЕО ДНЯ

Я не боюсь бути різкою, прямолінійною, незручною. Бо коли ти залишаєшся вірною собі — це найбільша сила.

Натовп може кричати, нав’язувати, судити. Але я не вмію йти за чужими правилами. Я слухаю серце. І співаю правду.

РЕКЛАМА

Підписники підтримали співачку та подякували їй за відвертість.

- ​​Найкраща, справжня, — додали у коментарях.

РЕКЛАМА

- Неймовірна! — поділилися враженням. — Ексклюзивна! Поважаю!

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Анастасія Приходько повінчалася вдруге зі своїм чоловіком.

264

Читайте нас у Facebook