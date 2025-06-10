- 06:08 Україна з новим капітаном перемогла Нову Зеландію на турнірі Canadian Shield: відеоогляд матчу
- 10.06 22:28 Секрети вибору турки для кави: деякі нюанси можуть вас здивувати
- 10.06 22:01 Дуже смачні коржики: готуються швидко і просто
- 10.06 21:31 Бен Аффлек заявив, що заплатить мільйони, щоб викреслити колишню зі свого життя
- 10.06 21:02 Як заморозити полуницю, щоб вона залишалася смачною та пружною: є кілька важливих правил
- 10.06 20:45 «Вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля у фарфорі», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 10.06 20:33 Попри тяжкий діагноз, не залишив службу: на Покровському напрямку загинув захисник зі Львівщини
- 10.06 20:12 Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників
- 10.06 20:07 Вершкове морозиво у шоколаді: побалуйте рідних смакотою
- 10.06 19:56 Пропонували ескорт за 1500 євро: молодий співак здивував тим, які іноді надходять йому пропозиції від шанувальниць
- 10.06 19:46 Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів
- 10.06 19:21 Важливий гуманітарний акт: Україна та рф провели новий етап обміну полоненими
Світ зламався, збожеволів: ведучий «Холостяка» потужно звернувся до мережі (фото)
Популярний шоумен, постійний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік, який не стримав почуття, потужно звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку він виклав світлину, на якій він разом з трьома синами та дружиною під час чергової атаки росіян на Київ в ніч на 10 червня. Фото зроблене з ліфта у той час, коли родина спускалася до укриття.
«Життя без фільтрів і прикрас… 2:30 спускаємося в укриття, оскільки вкотре в столиці дуже гучно — звуки балістики та шахедів вивертають душу назовні, — написав Григорій. — Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканим поглядом шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно — намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх.
Насправді в Україні, особливо в Києві, про прифронтові міста взагалі мовчу, дуже складно жити, тим більше з дітьми, особливо ночами… Бо їм треба принизити та поставити на коліна перш за все столицю:(
Але не вдалося за три дні, три тижні, місяці, роки… не вдасться НІКОЛИ".
Ведучий додав, що цей шлях треба пройти заради майбутнього дітей, онуків і нащадків, які мають жити в мирні часи!
«Світ зламався, світ збожеволів, — написав Григорій. — Його правителі, доживаючи свій вік, хочуть добити його остаточно».
Підписники відреагували на пост та додали, що з маленькими дітьми краще виїхати з небезпечних міст.
«Не думаю, що це краще рішення залишатися з дітьми в небезпеці та ламати дітям психіку», — поділилися думкою.
«А у Києві хто залишиться, якщо усіх вивезти?» — відреагував Григорій.
«Краще сходами спускатися — безпечніше», — відреагували на поїздку у ліфті.
«Ви праві… — відповів ведучий. — Проте не завжди вистачає сил з високого поверху вночі, з сонними дітьми йти сходами… на жаль».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українські зірки відреагували на жахливу атаку росіян.339
Читайте нас у Facebook
Терезам — «Колісниця», Левам — «Дев'ятка Пентаклів», а Ракам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз на тиждень до 15 червня
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди