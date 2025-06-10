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Світ зламався, збожеволів: ведучий «Холостяка» потужно звернувся до мережі (фото)

14:49 10 червня 2025
Постійний ведучий проєкту “Холостяк” Григорій Решетнік з родиною

Популярний шоумен, постійний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік, який не стримав почуття, потужно звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку він виклав світлину, на якій він разом з трьома синами та дружиною під час чергової атаки росіян на Київ в ніч на 10 червня. Фото зроблене з ліфта у той час, коли родина спускалася до укриття.

«Життя без фільтрів і прикрас… 2:30 спускаємося в укриття, оскільки вкотре в столиці дуже гучно — звуки балістики та шахедів вивертають душу назовні, — написав Григорій. — Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканим поглядом шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно — намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх.

Григорій Решетнік з ружиною та дітьми спускається вночі в укриття. Фото Instagram
"Особливо боляче за дітей", - говорить Григорій Решетнік

Насправді в Україні, особливо в Києві, про прифронтові міста взагалі мовчу, дуже складно жити, тим більше з дітьми, особливо ночами… Бо їм треба принизити та поставити на коліна перш за все столицю:(

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Але не вдалося за три дні, три тижні, місяці, роки… не вдасться НІКОЛИ".

Ведучий додав, що цей шлях треба пройти заради майбутнього дітей, онуків і нащадків, які мають жити в мирні часи!

«Світ зламався, світ збожеволів, — написав Григорій. — Його правителі, доживаючи свій вік, хочуть добити його остаточно».

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Підписники відреагували на пост та додали, що з маленькими дітьми краще виїхати з небезпечних міст.

«Не думаю, що це краще рішення залишатися з дітьми в небезпеці та ламати дітям психіку», — поділилися думкою.

«А у Києві хто залишиться, якщо усіх вивезти?» — відреагував Григорій.

«Краще сходами спускатися — безпечніше», — відреагували на поїздку у ліфті.

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«Ви праві… — відповів ведучий. — Проте не завжди вистачає сил з високого поверху вночі, з сонними дітьми йти сходами… на жаль».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українські зірки відреагували на жахливу атаку росіян.

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