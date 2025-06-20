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Тримайся: під Києвом розпочато зйомки романтичного реаліті
Розпочато зйомки чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ). Нагадаємо, його головним героєм став актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк. Зйомки Першої вечірки, де Холостяк знайомиться з дівчатами, відбулися у заміському комплексі недалеко від Києва. За словами ведучого проєкту Григорія Решетніка, вони тривали тридцять годин. Відомо, що премʼєра реаліті запланована на осінь цього року.
На сторінці проєкту та на особистих сторінках у соціальній мережі Цимбалюка та Решетніка показали відео та світлини з Першої вечірки.
— Тепер офіційно: зйомки «Холостяка» розпочато! - написали під фото.
Григорій Решетнік показав, як готувався до початку зйомок та закулісся проєкту.
— Їду до найбажанішого, — повідомив ведучий по дорозі на зйомки. - Буду все вам розповідати, а дещо, навіть, покажу.
Григорій зняв підготовку до приїзду учасниць та показав місце, де дівчата будуть чекати на рішення Холостяка, хто залишиться у шоу. Підписники відреагували на початок зйомок проєкту, були й ті, хто вважає недоречним робити це під час війни та загибелі наших хлопців.
«Тримайся Тарасік», — побажала акторка Наталка Денисенко.
«Крутий, — написав Тарасу Григорій Решетнік. — Думай серцем — я завжди поряд».
«Це буде найкращий сезон», — вирішили у мережі.
«Це буде другий сезон, який я буду дивитися, перший був з Ксенією Мішиною», — поділилися підписники.
«Це ж все постанова, для чого такі шоу знімати?» — запитали у мережі.
«Не знаю навіщо це все… Краще б на ці гроші дронів накупили, — вирішили підписники. — А знімали б вже після війни!»
Нагадаємо, історія переможниці тринадцятого сезону «Холостяка» Сашка «Терена» закінчилася гучним розривом.120
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