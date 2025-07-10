Народний депутат Петро Порошенко піариться на ремонті сільської дороги у Вінницькій області, проведеному за бюджетний кошт, яку пошкодили вантажні автомобілі його ж цукрового заводу. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких у своєму дописі на Facebook.

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Валентин Гладких зазначає, що лідер фракції «ЄС» Петро Порошенко в гонитві за зменшенням свого антирейтингу у 75% піариться на найменших речах, зокрема на дрібних ремонтах доріг на Вінниччині.

«Один з найбагатших олігархів країни з активами у 1,5 мільярдів доларів, найбагатший депутат, який заробляє більше, ніж весь Європарламент, Петро Порошенко на всю країну пропіарився шматком асфальту, постеленого за бюджетні гроші в селі на Вінниччині. Дрібна, на перший погляд, історія викриває повну політичну деградацію Порошенка як політика. Навіть в такій простій речі, як клапоть асфальту в селі Городківка на Вінниччині, Порошенко не міг не урвати вигоди для себе. Дорога була покладена за бюджетні гроші біля заводу Порошенка, неподалік вулиці, яку той назвав своїм прізвищем», — стверджує експерт.

Гладких розповідає, що сільська дорога не ремонтувалась багато років, однак причина її стану — пошкодження транспортом підприємства олігарха.

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«Розбита наче після бомбардування, за словами самого Порошенка, сільська дорога не ремонтувалася 30 років. Підтверджують слова „гетьмана“ і місцеві жителі: були суцільні ями. Але, на відміну від сивочолого, уточнюють причину: шлях розбили величезні фури цукрового заводу Порошенка. Тобто цей політик пропіарився на ремонті дороги, яку по суті розвалював 30 років. Але сам „криголам“ за своєї каденції не спромігся спрямувати ані копійки на асфальт в селі, яке годує всю родину Порошенків», — пише Гладких.

Крім того, експерт наголошує, що за часів своєї каденції цю дорогу, як і багато інших, Порошенко так і не спромігся зробити.

«Чому ж олігарх так і не зміг за свого президенства зробити нормальні дороги? Мабуть, заважали корупційні справи. Чого тільки вартує скандал з головою „Укравтодору“ Славоміром Новаком, якого зараз судять в Польщі за корупцію. Порошенко всіляко підтримував активність Новака, який брав хабарі у розмірі, що перевищує мільйон євро. Тому не дивно, чому „Укравтодор“ за Порошенка виконав лише 50% плану Державної цільової програми розвитку доріг», — зазначає експерт.

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Гладких підкреслює, що за свого президенства Порошенко не зробив нічого для Городківки (населений пункт де розташована дорога. — Авт.) та сотень таких самих ОТГ, однак зараз він там проводить свою pr-кампанію.

«Сьогодні прийшов час піаритися і рятувати рейтинг. Тому і вигляд Петро Олексійович має дещо нікчемний: як тоді, коли похвалився російським трофеєм, навіть не зрозумівши що затрофеїв український дрон», — резюмує Гладких.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Петро Порошенко так і не виконав свою обіцянку відновити музей Шухевича, що був зруйнований «шахедом» в січні 2024 року.

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