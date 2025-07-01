Народний депутат Петро Порошенко спекулює на ЗСУ, коли заявляє, що санкції обмежують його в допомозі армії, адже сам паралельно виводить мільйони доларів за кордон у якості подарунків. Про це написав блогер Сергій Іванов.

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Іванов приводить дані порталу декларацій НАЗК, згідно яких незважаючи на заяви про складнощі із грошима на допомогу ЗСУ, Порошенко задекларував подарунок у розмірі мільйон доларів.

«Не так давно олігарх бідкався, що через санкції за співпрацю з рф та торгівлю з ОРДЛО його допомога ЗСУ буде меншою. „Не можу навіть кави на АЗС купити — заблоковані рахунки, накладені арешти на активи“, — тиснув на жалість Порошенко, і йому в терцію підспівували депутати від „ЄС“: „Через санкції проти Порошенка ЗСУ на фронті не отримають необхідну зброю і техніку!“. Втім, усі ці сльозливі заяви не завадили виводити за кордон мільйони доларів. Одразу після запровадження санкцій Порошенко подарував 1 мільйон доларів не ЗСУ, а синам-втікачам, які від початку повномасштабного вторгнення ховаються в Лондоні», — написав експерт.

За його словами, Порошенко організував цілу схему: під виглядом відрядження до Європи поїхав на відпочинок із синами в Туреччини, де і подарував мільйон.

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«Спочатку Петро Олексійович, під приводом закордонного відрядження, виїхав на східно-турецький „фронт“. Там він узяв штурмом узбережжя Анталії, де й виплатив своїм „козакам“ 1 мільйон доларів „бойових“ за звитяжну оборону столиці Великої Британії. Ще раз: допомагати ЗСУ — важко, виводити мільйони з України — ні. Вже не згадую про донати, які благодійні структури олігарха збирають з українців. Зрозуміло, що синам конче потрібні кишенькові мільйони, позаяк життя в Лондоні недешеве, але дрони на фронт потрібні ще більше» — зазначив блогер.

На думку Іванова, подібні дії політика — його звична модель поведінки.

«Цинізм та лицемірство у Порошенка — в крові. Згадайте, як він писав на виборчих бордах „Порошенко проти путіна“, отримавши 38 мільйонів євро з москви за три дні до виборів. Коли на зустріч із родичами закатованих у Бучі напялив куртку Brunello Cucinelli за 6000 доларів. Коли на зйомку ролику про війну прийшов у куртці Loro Piana за 18400 євро. Коли збирав з українців мільярди донатів, а потім прокручував їх через свій банк на купівлю облігацій, двічі при цьому заробляючи — спочатку на донатах, а потім на відсотках з бюджету. Коли крав разом із Медведчуком трубу та через треті руки продавав свої цукерки в росії під час війни. У цьому — весь Порошенко. Це його типова поведінка. Тож, коли наступного разу він почне нити про утиски, згадайте, як він, буцімто через санкції, зупинив допомогу ЗСУ, а потім переганяв гроші в безпечне місце за кордоном», — підкреслив блогер.

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Як відомо, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія, який перед війною виїхав до Лондона, ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого, накладеного за ігнорування ним повісток.

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