- 11.07 22:27 Що не варто купувати на літніх розпродажах: ці рекомендації допоможуть вам зберегти гроші
- 11.07 22:00 Домашнє морозиво: готується без морожениці, вершків і цукру
- 11.07 21:31 Літо в розпалі: що посіяти в липні, щоби город не пустував
- 11.07 21:02 Сльози стали моїми: співачка Sowa виступила для героїв підрозділу «Шквал» й згадала найбільш зворушливі концерти
- 11.07 20:36 В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини
- 11.07 20:11 Не існує: ЗМІ про кримінальні справи проти Вагіфа Алієва та його бізнес
- 11.07 20:09 Готуємо фарширований перець: ідеальна страва для літнього меню
- 11.07 19:55 Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран
- 11.07 19:43 Війна у спадок: Рубіо про те, чому розмови між американським та російським президентами не призводять до миру
- 11.07 19:35 ДБР повідомило про підозру антикорупціонеру Шабуніну: що про це відомо
- 11.07 19:17 Далі в «Холостяк»: відомий шеф-кухар вразив новиною
- 11.07 19:10 Частина пенсіонерів залишаться без виплат, якщо не напишуть спеціальну заяву: кого це стосується
Солодкі напої не подорожчають: в парламенті відкинули ідею нового податку
На тлі постійного зростання податків в Україні доволі несподіваною залишається позиція деяких політиків щодо недоцільності запровадження нових. Особливо таких, що призведуть до подорожчання товарів.
Так, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував ідею запровадження податку на солодкі напої у розмірі 0,1 євро (5 гривень) на кожний літр проданого напою. За його словами, ефект від таких надходжень не вартий труднощів з їх отриманням.
За словами політика, він дуже обережно ставиться до ідеї Кабміну щодо оподаткування солодких напоїв. Так, Гетманцев вважає, що нові податки — це завжди погано, а тут ще немає навіть обґрунтованої економічної логіки.
Адміністрування складне, а фіскальний ефект «божевільний» — 8 мільярдів на рік. І це при тому, що дані надходження виявляються втричі меншими за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну.
«Про подібні нові податки зараз не може йтися. У тіні, у різних схемах та різних галузях, губляться мільярди доларів. На це не можна широко заплющувати очі — саме там потрібний для наповнення бюджету ресурс», — наголосив політик.
Як повідомлялося раніше, в Україні просувають ідею оподаткування солодких напоїв з метою скорочення споживання цукру та активізації боротьби із захворюваннями, які він викликає. У рамках цієї ідеї солодкі напої мали оподатковувати 0,1 євро за літр, що призвело б до їх подорожчання на 5 гривень.
Фото Pixabay61
Читайте нас у Facebook
В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини