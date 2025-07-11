Солодкі напої не подорожчають: в парламенті відкинули ідею нового податку

На тлі постійного зростання податків в Україні доволі несподіваною залишається позиція деяких політиків щодо недоцільності запровадження нових. Особливо таких, що призведуть до подорожчання товарів.

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Так, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував ідею запровадження податку на солодкі напої у розмірі 0,1 євро (5 гривень) на кожний літр проданого напою. За його словами, ефект від таких надходжень не вартий труднощів з їх отриманням.

За словами політика, він дуже обережно ставиться до ідеї Кабміну щодо оподаткування солодких напоїв. Так, Гетманцев вважає, що нові податки — це завжди погано, а тут ще немає навіть обґрунтованої економічної логіки.

Адміністрування складне, а фіскальний ефект «божевільний» — 8 мільярдів на рік. І це при тому, що дані надходження виявляються втричі меншими за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну.

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«Про подібні нові податки зараз не може йтися. У тіні, у різних схемах та різних галузях, губляться мільярди доларів. На це не можна широко заплющувати очі — саме там потрібний для наповнення бюджету ресурс», — наголосив політик.

Як повідомлялося раніше, в Україні просувають ідею оподаткування солодких напоїв з метою скорочення споживання цукру та активізації боротьби із захворюваннями, які він викликає. У рамках цієї ідеї солодкі напої мали оподатковувати 0,1 євро за літр, що призвело б до їх подорожчання на 5 гривень.

Фото Pixabay

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