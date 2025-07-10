Помер легендарний ексфутболіст «Карпат», який забивав за збірну Радянського Союзу (фото)

У четвер, 10 липня, у віці 67 років помер легендарний ексфутболіст, капітан та головний тренер «Карпат» Степан Юрчишин, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Раніше не стало ще одного знаменитого ексфутболіста «зелено-білих» Юрія Дубровного.

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У футболці «Карпат» голеадор Юрчишин провів майже 200 матчів і забив 83 м'ячі, поступаючись у списку найкращих бомбардирів клубу лише Володимиру Данилюку (94 голи). 1979 року Степан Юрчишин забив за «зелено-білих» 42 м'ячі в 42 поєдинках, встановивши рекорд результативності в сезоні першої ліги СРСР, який так і не був побитий до розвалу Союзу.

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У тому ж році львів'янина єдиного з першої ліги викликали до збірної Радянського Союзу, у складі якої Юрчишин провів чотири матчі та забив один м'яч (у товариському матчі румунам).

Таланта зі Львова хотіли побачити у себе гранди радянського футболу. Валерій Лобановський кликав у «Динамо», Костянтин Бєсков — у «Спартак», а ще він міг опинитися у грошових «Шахтарі» та «Зеніті». Але Юрчишин було відданим рідним «Карпатам».

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Хоча все ж таки в «Динамо» нападник перейшов і навіть провів один офіційний матч. Але після операції на коліні, яку Юрчишин переніс напередодні переходу, він так і не зміг звикнути до жорстких навантажень у Києві. Тож за кілька місяців форвард повернувся до «Карпат».

Після завершення кар'єри футболіста Степан Юрчишин працював головним тренером «Карпат», «Львова» та «Карпат-2», а також обіймав посаду спортивного директора рідного клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що не стало найкращого бомбардира в історії «Карпат» Володимира Данилюка, який вижив під час ракетного обстрілу Львова.

Фото ФК «Карпати», ріа «новини»

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