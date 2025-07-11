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Дрон з білорусі залетів до Литви: у міноборони країни зробили заяву

10:32 11 липня 2025
Дрон, що впав у Литві

До повітряного простору Литви, президент якої критикує європейських колег через недостатньо жорстку позицію щодо росії, залетів невідомий літальний апарат з білорусі. Це викликало занепокоєння з боку Міністерства оборони країни НАТО. Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок перетинання російськими дронами кордонів країн НАТО.

«Що стосується небезпеки, як бачите, на цьому об'єкті не було ніякої вибухівки, він небойовий. Він був помічений тоді, коли він ще знаходився на території білорусі. На мою думку, служби виконали свою роботу. Щодо системи внутрішніх справ, ми говорили і з главою МВС, прикордонники свою справу зробили», — зауважила міністерка оборони Литви Довіле Шакалене.

Щодо інформування суспільства, то це справа Департаменту пожежної безпеки та порятунку, додала вона.

«Якби вони оцінили загрозу за наявною інформацією, людей попередили б, я в цьому не сумніваюся. Але цей об'єкт небезпеки не представляв», — заявила Шакалене.

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Вона додала, що цей інцидент був, швидше за все, випадковістю, проте, за її словами, в міру наближення навчань «Захід» кількість провокацій на кордоні може збільшитися.

Додамо, що раніше з території білорусі до Литви прилетів літальний апарат схожий на саморобний БпЛА. Інцидент був зафіксований 10 липня об 11.30.

Раніше Зеленський попереджав Європу про те, що білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії.

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