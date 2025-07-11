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Українські безпілотники атакували військові підприємства у Підмосков'ї та Тулі (відео)
В росії знову пролунали вибухи через атаки безпілотників. Вибухи було чути в Тулі та області. Там розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості росії. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Ці три заводи вже були атаковані у травні та червні цього року.
За даними місцевих жителів, у Тулі атака припала на Пролетарський район. На кадрах місцеві мешканці зняли звуки вибухів. Зйомка ведеться на тлі двох висотних будинків. Це багатоповерхові будинки на вулиці Хворостухіна. Приблизно в 1,8 і 2,3 і 2, 1 кілометрах від цих будинків — на вулиці Щегловська засіка розташовані АТ «Конструкторське бюро приладобудування», яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ (НВО СПЛАВ), що виробляє реактивні системи. — одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю.
У підмосковній Дубні БПЛА знову атакували підприємство з розробки безпілотників «Кронштадт». Підприємство вже атакували у травні цього року.
Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, дрони відвідали Луховичський авіаційний завод імені П. А. Вороніна (ЛАЗ ім. П. А. Вороніна) у Московській області. Було кілька попадань у завод, наслідки уточнюються. Завод входить до складу АТ «Російська літакобудівна корпорація «МіГ» (РСК «МіГ»). Завод має статус стратегічного підприємства. Завод займається: виробництвом, збиранням, ремонтом та модернізацією військових літаків. Основна продукція: Винищувачі МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2.
Telegram-канал Mash повідомляє, що БПЛА були збиті поряд із Курською АЕС. Вибухи та звуки прильотів чули мешканці кількох міст Курської області. Місцеві жителі кажуть: приблизно о 00:40 у Бєловському районі побачили спалахи у небі. Також дрони помітили над Обоянню та Курчатовом, де стоїть АЕС.
Також безпілотник завдав удару по підприємству ТОВ «Псільське» в селі Мале Солдатське Бєловського району Курської області. Внаслідок атаки почалася пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка.
Крім того, дрон атакував селище Карла Лібкнехта Курчатівського району Курської області. Внаслідок удару по одному з об'єктів сталося займання складу з дошкою на площі близько 50 квадратних метрів. Пожежні розрахунки знаходяться на місці, йде ліквідація відкритого горіння, проливка та розбір конструкцій. Загиблих та постраждалих немає.
Як повідомили в міноборони країни-агресорки, протягом минулої ночі черговими засобами ППО окупантів було перехоплено та знищено 155 українських безпілотних літальних апаратів.
Як писали «ФАКТИ», днями дрони вдарили по хімічному заводу в Підмосков'ї.162
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