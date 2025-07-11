Красуню-тенісистку застрелив рідний батько: причина вражає (фото)

Індійська тенісистка і тренер 25-річна Радхіка Ядав була застрелена своїм батьком Діпаком Ядавом у їхньому будинку в Гургаоні напередодні вранці, повідомляє ESPN. Раніше в Індії 17-річну спортсменку вбила 270-кілограмова штанга.

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Поліція повідомила, що із приватної міської лікарні їм повідомили, що молода жінка померла через кульові поранення. При цьому коли вони прибули до лікарні, то виявили там тільки дядька Радхіки Кулдіпа Ядава, а не її батьків.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у вбивстві доньки Діпак Ядав був незадоволений тим, що Радхіка продовжувала керувати тенісною академією у місті та працювати там тренером, попри його неодноразові заперечення.

«Він був засмучений через глузування місцевих жителів з приводу доходів його доньки. Його турбували їхні зауваження — вони постійно говорили, що Діпак живе на її гроші (дохід чоловіка обмежувався виручкою від здачі в оренду кількох невеликих об'єктів нерухомості, якими він володів. — Авт.) та залежить від неї. Батько кілька разів просив дочку припинити роботу в академії, але вона не послухалася і поплатилася за це», — розповів The Indian Express інспектор поліції Винод Кумар.

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Діпак Ядав уже зізнався у вбивстві, заявивши, що тричі вистрілив у спину дочки із зареєстрованої рушниці, коли та готувала сніданок.

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До того, як розпочати тренерську роботу, Радхіка виступала в одинарному та парному розрядах на турнірах Міжнародної федерації тенісу (ITF). За даними сайту ITF, за свою кар'єру Радхіка зіграла під егідою організації 36 одинарних поєдинків та 7 парних. Востаннє вона грала в одинарці у березні 2024 року, а в парі — у червні 2023-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Італії розповів, як його батько зарубав сокирою матір.

Фото із соцмереж

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