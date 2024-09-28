Батько зарубав матір сокирою: ексфутболіст збірної Італії розповів про трагедію у родині

Бронзовий призер чемпіонату світу з футболу у складі збірної Італії 63-річний Андреа Карневале, який грав за «Наполі» разом із Дієго Марадоною, розповів в інтерв'ю Corriere dello Sport, як майже пів століття тому батько вбив його матір сокирою. Раніше італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої.

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«Мій батько був психічно хворий, йому не надавали належного лікування, — з болем згадує Андреа Карневале. — Він постійно думав, що мати його зрадить. Він регулярно просто вибухав і бив її.

Я кілька разів звертався до поліції, але мені відповідали, що якщо немає крові, вони нічого не зможуть зробити. Ми жили у невеликому селі, ми соромилися цього.

Роками ми спостерігали, як нашу матір били. 1975 року мама прала білизну в річці поряд з будинком, батько взяв сокиру і пішов її вбивати.

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У той момент поряд була моя сестра, а я грав у футбол неподалік. Мені було 14 років. Мені довелося зібрати частини мозку матері з річки та віднести їх до поліції.

Я сказав їм: «Тепер ви бачите кров? Скільки разів я приходив до вас раніше, і ви нічого не зробили!»

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Батька Карневале за вбивство посадили до в'язниці. Він вийшов через 8 років і згодом наклав на себе руки.

Нагадаємо, що Андреа Карневале грав на позиції форварда за «Удінезе», «Наполі», «Рому» та ще цілу низку італійських клубів. Нападник — дворазовий чемпіон Італії, володар національного Кубка та Кубка УЄФА. У складі збірної країни Карневале провів 10 матчів і забив два м'ячі, здобувши «бронзу» ЧС-1990.

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Дієго Марадона та Андреа Карневале

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишню дружину чемпіона світу з футболу надовго запроторять до в'язниці за викрадення людини та вимагання.

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