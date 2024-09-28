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Спорт

Батько зарубав матір сокирою: ексфутболіст збірної Італії розповів про трагедію у родині

18:19 28 вересня 2024
Андреа Карневале

Бронзовий призер чемпіонату світу з футболу у складі збірної Італії 63-річний Андреа Карневале, який грав за «Наполі» разом із Дієго Марадоною, розповів в інтерв'ю Corriere dello Sport, як майже пів століття тому батько вбив його матір сокирою. Раніше італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої.

«Мій батько був психічно хворий, йому не надавали належного лікування, — з болем згадує Андреа Карневале. — Він постійно думав, що мати його зрадить. Він регулярно просто вибухав і бив її.

Я кілька разів звертався до поліції, але мені відповідали, що якщо немає крові, вони нічого не зможуть зробити. Ми жили у невеликому селі, ми соромилися цього.

Роками ми спостерігали, як нашу матір били. 1975 року мама прала білизну в річці поряд з будинком, батько взяв сокиру і пішов її вбивати.

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У той момент поряд була моя сестра, а я грав у футбол неподалік. Мені було 14 років. Мені довелося зібрати частини мозку матері з річки та віднести їх до поліції.

Я сказав їм: «Тепер ви бачите кров? Скільки разів я приходив до вас раніше, і ви нічого не зробили!»

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Батька Карневале за вбивство посадили до в'язниці. Він вийшов через 8 років і згодом наклав на себе руки.

Нагадаємо, що Андреа Карневале грав на позиції форварда за «Удінезе», «Наполі», «Рому» та ще цілу низку італійських клубів. Нападник — дворазовий чемпіон Італії, володар національного Кубка та Кубка УЄФА. У складі збірної країни Карневале провів 10 матчів і забив два м'ячі, здобувши «бронзу» ЧС-1990.

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Дієго Марадона та Андреа Карневале

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишню дружину чемпіона світу з футболу надовго запроторять до в'язниці за викрадення людини та вимагання.

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