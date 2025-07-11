На заході — град та шквали, на сході — «африканська» спека: яку погоду синоптики прогнозують на вихідні 12−13 липня

В Україні на вихідні очікується переважно спекотна та сонячна погода під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Такий прогноз дав відомий синоптик Ігор Кібальчич.

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«На Лівобережжі малорухливий атмосферний фронт, а також лінії нестійкості стануть причиною грозових дощів, які у денний та вечірній час подекуди супроводжуватимуться комплексом небезпечних явищ погоди (град, сильні пориви вітру). Екстремально спекотна погода встановиться в Луганській області, а найбільш комфортні температурні показники прогнозуються в західній частині країни, куди вже надійде свіжіша і вологіша повітряна маса атлантичного походження», — повідомив він.

Субота, 12 липня:

У західних областях уночі без істотних опадів, удень місцями очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер південно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, удень +21…+26°С.

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У північних регіонах вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються грозові дощі, на Сумщині місцями сильні зливи, великий град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18°С, вдень +26…+31°С.

У центральних областях місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні шквали та град. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+21°С, вдень +29…+34°С, на Дніпропетровщині до +37°С.

У південній частині України та Криму прогнозується спекотна та сонячна погода, без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, удень +30…+35 °С, у Криму та Приазов'ї до +37 °С.

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У східних областях вночі місцями пройдуть грозові дощі, вдень у регіоні очікується нестійка погода з короткочасними зливами, місцями можливий град та шквали, 18 — 23 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23°С, вдень +32…+37°С, у Луганській області до +39°С.

Неділя, 13 липня:

У західних областях України вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, удень південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°С, удень +24…+29°С.

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У північних областях уночі очікуються грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13…+18°С, вдень +26…+31°С.

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна та суха погода. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У південних областях та Криму утримається малохмарна та спекотна погода. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

У східній частині України очікується спекотна та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 18 — 23 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С, у Луганській області +38…+40 °С.

Тим часом, як повідомили у ДСНС України, у Львівській області продовжується ліквідація наслідків негоди. Там через зливи річки Щирка та Зубра вийшли з русел. Відбулися підтоплення у Львові та на території 11 ОТГ області.

Наразі вже відкачано майже 10 тисяч куб. м води. Рятувальники врятували 8 людей, із них 5 дітей.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно синоптик Наталія Діденко здивувала прогнозом погоди в Україні на найближчі дні.

Фото: Pixabay

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