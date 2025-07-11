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У якому разі до страхового стажу не зарахують місяць, за який сплачено добровільний соціальний внесок: роз'яснює ПФУ
В Пенсійному фонді України пояснили, чи буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день цього місяця.
Так, страхові внески зараховуються до пенсійного стажу за той місяць, коли кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Це положення регулюється статтею 12 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
«Якщо внесок сплачено в останній день місяця і на рахунок Пенсійного фонду України кошти надійшли в цей же день, враховується місяць проведення платежу. Якщо ж кошти на рахунок надійшли на наступний день (у перший день наступного місяця), то до стажу буде зараховано місяць, наступний за місяцем, в якому сплачено пенсійний внесок», — йдеться у повідомленні.
Інформація про сплату внесків автоматично відображається в системі персоніфікованого обліку. Ці дані та відповідні повідомлення можна переглянути у своєму особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як писали «ФАКТИ», частина українців можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 5050 гривень.91
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У якому разі до страхового стажу не зарахують місяць, за який сплачено добровільний соціальний внесок: роз'яснює ПФУ