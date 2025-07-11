Не нашкодь: які підживлення категорично протипоказані томатам

Саме у середині літа томати перебувають у фазі збільшення й дозрівання плодів, тому обов'язково потребують підживлення. Але потрібно знати, які добрива та в якій кількості краще вносити під кущі томатів, очікуючи на щедрий врожай.

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Досвідчені городники знають, що навіть найкращі добрива можуть нашкодити рослині, якщо не дотримуватись балансу й головного принципу — не нашкодь, пише Pixelinform.

Надлишок поживних речовин буває більш небезпечним за їх дефіцит. Наприклад, якщо переборщити з азотом у період цвітіння та формування зав’язі, то всі сили рослини підуть на нарощування зеленої маси. У томатів буде розкішне бадилля й мізерний врожай, а старе нижнє листя почне жовтіти, віддаючи свої ресурси молодим пагонам.

Також потрібно враховувати, як добрива взаємодіють між собою, та які краще засвоюються кореневою системою. Так, велика доза калію та кальцію блокує поглинання магнію. А без магнію фотосинтез порушується, і листя, особливо між жилками, починає світлішати й жовтіти. Надлишок фосфору заважає засвоєнню заліза та цинку.

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Не останню роль також відіграє час внесення добрив. Як відомо, перед тим, як вносити добрива, грядку з томатами потрібно полити. Адже внесення концентрованого розчину добрив у суху, спраглу землю спричиняє хімічний опік ніжних кореневих волосків, які відповідають за всмоктування води та поживних речовин. Коріння пошкоджується, і рослина, попри вологу у ґрунті, починає страждати від посухи та голоду. Листя жовтіє.

Також не можна підживлювати під палючим сонцем — у спеку рослина й так перебуває у стані стресу.

Важливу роль відіграє й температура води для поливу. Полив крижаною водою зі свердловини одразу після внесення добрив викликає температурний шок, що тимчасово паралізує роботу коренів. Вони просто «відмовляються» працювати.

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Для томатів важлива кислотність ґрунту (pH). Ідеальний показник — слабокислий ґрунт з pH в діапазоні 6.0−6.8. У такому ґрунті більшість поживних речовин доступні для засвоєння.

Якщо ж ґрунт занадто лужний (pH вище 7.0), залізо, марганець та цинк стають «заблокованими» і недоступними для рослини, навіть якщо вони є в ґрунті. Тоді молоде листя жовтіє, а жилки залишаються зеленими.

Нагадаємо, нещодавно городник з Київщини поділився перевіреним рецептом підживлення, яке значно підвищує врожайність томатів, огірків та інших овочів.



Ми також розповідали, чим підживити огірки, щоб збирати врожай до самої осені.

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