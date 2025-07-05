Дайте огіркам ці таблетки — і збирайте врожай до осені

Щоб на городі чи дачі збирати хороший врожай огірків аж до осені, за рослиною потрібно правильно доглядати. Своєчасне підживлення багато що означає для майбутнього врожаю.

ВІДЕО ДНЯ

Досвідчені городники не радять захоплюватися дорогими добривами та хімією. Те, що потрібно овочу, можна знайти у домашній аптечці.

Аграрії часто підгодовують огірки аспірином. Це гарантує хороший урожай все літо та осінь, пише «На пенсії».

Аспірин знижує ризик появи борошнистої роси та гнилі, стимулює зростання, активне цвітіння, збільшує кількість зав'язей.

РЕКЛАМА

Потрапляючи на листя або в ґрунт, аспірин активує природні захисні механізми огірків. Рослина стає більш стійкою до хвороб і стресів, а також прискорює обмін речовин, що сприяє швидкому зростанню та плодоношенню.

Щоб приготувати розчин аспірину для огірків, потрібно 2 таблетки аспірину по 500 мг без оболонки подрібнити в дрібний порошок. Розчинити спочатку у склянці теплої води, потім додати води до об'єму 10 літрів. Таким розчином обприскують рослини, а також проводять прикореневе підживлення.

Першу обробку проводять відразу після висадки розсади у ґрунт. Другу — на початку цвітіння.

Третя обробка проводиться, коли на огірках масово з'являється зав'язь. Після цього огірки обробляють кожні 2−3 тижні.

РЕКЛАМА

Обприскувати кущі потрібно рясно. Найефективніше обприскувати огірки в похмуру погоду або рано-вранці або ввечері. Також таке підживлення можна сміливо поєднувати з позакореневим підживленням мікроелементами.

Після проведення обробки листя стає яскраво-зеленим і міцним. Рослини формують більше батогів і зав'язей. Плоди довше не жовтіють, залишаються соковитими та смачними. Урожай зростає помітно.

Ми також розповідали, як приготувати мульчу для огірків, і чому краще використовувати кропиву.

РЕКЛАМА

2250

Читайте нас у Facebook