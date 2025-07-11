У гороскопі на липень, складеному відомою астрологинею Людмилою Булгаковою, йдеться про те, що цей час обіцяє стати переломним моментом для багатьох знаків зодіаку.

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Деякі представники зодіакального кола матимуть рідкісний шанс змінити звичний перебіг речей. Іншим зірки рекомендують бути обережнішими й приймати виважені рішення.

Про що потрібно замислитись та на що звернути увагу кожному знаку зодіаку, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.

Овен — Місяць

Овнам варто бути особливо обережними в особистих питаннях та у довірі до інших людей. Хтось може спробувати ввести вас в оману. Не робіть поспішних висновків та не вірте словам, які не підтверджуються діями. Ваша інтуїція допоможе уникнути пасток. Слухайте себе та не дозволяйте страхам керувати вами.

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Телець — Самітник

На Тельців чекають приємні повороти в особистому житті. Романтика може виникнути раптово. Якщо у вас вже є партнер, готуйтеся до оновлення та поглиблення вашого зв'язку. Знайдіть баланс між усамітненням та близькістю. Не чиніть опір новим форматам спілкування. День чудово підходить для перезавантаження почуттів.

Близнюки — Шістка Мечів

У Близнюків буде день внутрішньої та зовнішньої трансформації. Ви на порозі змін, про які навіть не підозрювали. Потрібно зробити крок уперед, відкинувши старі страхи та сумніви. Все нове дає зростання. Не уникайте пропозицій, які спочатку здаються надто різкими. Вірте в рух навіть якщо не бачите його кінцевої точки.

Рак — Десятка Жезлів.

Ракам слід проявити активність, незважаючи на внутрішню напругу та втому, викликані занадто великим вантажем обов'язків. У суботу ви зможете подолати цей бар'єр. Все, що ви робите зараз, відгукнеться у майбутньому. Іноді слід зробити крок через дискомфорт, щоб отримати бажане.

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Лев — Королева Кубків

Левам субота принесе багато емоційних моментів. Ви можете відчути, що стосунки вимагають більшої уваги, ніж зазвичай. Виявіть турботу та м'якість, навіть якщо ви втомилися чи сумніваєтеся. Можливо, настав час сказати важливі слова чи зробити романтичний жест. Енергія дня підтримає вас у будь-яких сердечних ініціативах.

Діва — Помірність

Дівам доведеться щось відпустити, іноді навіть йдучи на жертви. Із двох варіантів потрібно вибрати один. Зміни можуть бути болючими, особливо якщо пов'язані зі звичками або довгими уподобаннями. Але у майбутньому ви зрозумієте, що ухвалили правильне рішення.

Терези — Трійка Мечів

Для Терезів субота пройде під знаком складного вибору. Можливо, доведеться визнати правду, яку довго ігнорували. Не приймайте рішення згаряча, кожне ваше слово може відобразитися в майбутньому. Краще промовчати, ніж сказати зайве. Не поспішайте діяти, зачекайте — ясність і рішення прийдуть трохи згодом.

Скорпіон — Двійка Денаріїв

У Скорпіонів субота буде дуже активною. На вас обрушиться потік завдань та зустрічей, і багато хто з них буде несподіваним. Постарайтеся не чинити опір темпу. Все, що станеться цього дня, пізніше дасть свої плоди.

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Стрілець — Королева Мечів

Стрільці відчують потребу у глибокому переосмисленні цінностей. Настав час думати не лише розумом, а й серцем. На вас чекають важливі розмови. Це день, коли можна багато відпустити і стане легше.

Козоріг — Сила

Козороги матимуть потужне енергетичне піднесення. Ви відчуєте свою силу та впевненість. Ви можете вирішити будь-яку проблему, якщо будете терплячі та толерантні до оточення. Використовуйте цей день, щоб намітити нову мету та повірити у свою перевагу.

Водолій — Імператриця

У Водоліїв буде загострена інтуїція — довіряйте їй. Можливо, хтось з'явиться у вашому житті з пропозицією, на яку ви давно сподівалися і від якої неможливо відмовитись. День сприятливий для початку чогось нового. Дійте м'яко, але впевнено.

Риби — Лицар Денаріїв

Від Риб знадобиться дисципліна та відповідальність. Ви можете досягти стабільності, якщо дотримуватиметеся обіцянок, навіть якщо це важко. Зверніть увагу на слова. Пам'ятайте, необдумані заяви можуть зіпсувати ваш імідж. Контролюйте емоції і поводьтеся стримано — це піде вам на користь.

Про те, що обіцяють представникам зодіакальної родини знавці східної астрології, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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