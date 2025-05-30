Принц Гаррі нещасливий у США: Меган Маркл стривожена чутками про це

Принц Гаррі нещасливий у США, і це не секрет. Деякі експерти також припускали, що він нещасливий у шлюбі з Меган Маркл. Здається, він не був щасливий з самого початку переїзду до США. Ніхто не любить бути далеко від своєї батьківщини. І принц Гаррі не є винятком. Нещодавно у ЗМІ королівський експерт стверджував, що герцог і герцогиня Сассекські виглядали щасливими у відео в Instagram Меган, пише Firstpost.

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Але експертка з питань королівської родини Дженні Бонд вважає, що «борець» Меган знає, як показати щасливе життя в Інтернеті, а не правду про те, чи дійсно Гаррі щасливий.

Меган дуже старається показати світові, що у неї чудовий шлюб і що вони з Гаррі щасливі. Дженні Бонд розповіла The Mirror: «Вона знає, що деякі люди, особливо у Великій Британії, вірять чуткам про те, що Гаррі нещасливий, і вона рішуче налаштована показати, що у них міцний шлюб і щасливе сімейне життя».

Раніше ходили чутки про безнадійний психічний стан принца Гаррі. Досвідчений королівський біограф стверджує, що Меган Маркл поступово відокремлюється від принца Гаррі та хоче отримати повну опіку над їхніми двома дітьми. У Гаррі проблеми з психічним здоров'ям, і Меган нічого не робить, щоб йому допомогти.

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Принц Гаррі у своїх суперечливих мемуарах «Spare» розповів, що він боровся з агорафобією, тривожним розладом, який викликає сильний страх у певних ситуаціях, наприклад, серед натовпу. Цей страх може бути настільки сильним, що люди уникають виходити з дому. Гаррі написав: «Я був агорафобом. Що було майже неможливо, враховуючи мою публічну роль».

Тож замість того, щоб допомогти Гаррі, Меган ускладнює ситуацію.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл «зомбує» принца Гаррі таємним жестом.

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