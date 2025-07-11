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Не існує: ЗМІ про кримінальні справи проти Вагіфа Алієва та його бізнес
Чутки, які ширилися у мережі, про ймовірну справу щодо несплати податків компаніями забудовника Вагіфа Алієва, спростовує Oboz.ua.
«Інформація про Вагіфа Алієва, яка розповсюджується в мережі, є неточною. Насправді кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику, не існує», — повідомляє видання.
Також ЗМІ нагадали, що бізнесмен вже понад 40 років мешкає в Україні.
«Вагіф Ахмедович — азербайджанець, який народився в Ашхабаді, живе в Україні понад 40 років і є громадянином України. Щодо кримінальних справ — жодних проваджень проти нього не відкривали, а бізнес Вагіфа Алієва сплачує численні податки до державного бюджету України. Інформація, що розповсюджується у ЗМІ, не відповідає дійсності», — написав Oboz.ua.
Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків компаніями «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза», які належать Алієву. Вказується, що нібито кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще у серпні 2024 року.
Як повідомляли «ФАКТИ», детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торгівельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші.35
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