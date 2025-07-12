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Події

Сім місяців рідні сподівались на диво: на сході поліг захисник із Чернігівщини

20:33 12 липня 2025
Олексій Фенько

Чернігівщина знову оповита чорним смутком. У Сновську громаду надійшла трагічна звістка про загибель в кровопролитній війні солдата Олексія Фенька. Йому навіки 22 роки.

«Олексій навчався у Щорському вищому професійному училищі лісового господарства, де здобув спеціальність «штукатур, лицювальник, плиточник», — повідомляє Сновська міська рада.

З жовтня 2021 року він проходив строкову військову службу в Збройних Силах України. Під час цього обрав військову службу за контрактом. З 7 грудня 2024 року солдат вважався зниклим безвісти. І тільки тепер рідні отримали експертне підтвердження загибелі героя в тому страшному бою, на сході нашої країни.

«Безмежний біль пронизує серця, адже йдуть в небесне військо такі молоді, сповнені сил і надій воїни. Олексій віддав найцінніше — своє молоде життя, наближаючи для всіх нас перемогу!» — зазначають земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» поваідомляли, що на передовій загинув захисник із Житомирщини Віктор Титюк, який, перебуваючи в окупації, робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати.

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