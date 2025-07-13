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Знаменитий футболіст, який поміняв дружину на її племінницю, забив фантастичний гол з кутового (відео)
Знаменитий ексфутболіст збірної Бразилії, віцечемпіон Олімпійських ігор 38-річний Халк, який одружився з племінницею своєї колишньої дружини, забив неймовірний гол прямим ударом з кутового.
Вже в компенсований час поєдинку 13-го туру чемпіонату Бразилії (на 90+1-й хвилині) форвард «Атлетико Мінейро» «радіокерованим» ударом з кутової позначки вразив ворота «Байї», зрівнявши рахунок у матчі — 1:1. Ось лише шедевр Халка не допоміг його команді уникнути гостьової поразки. На 90+7-й хвилині «Байя» вирвала перемогу — 2:1.
July 13, 2025
Додамо, що гол Халка став для нього 442-м у кар'єрі, що дозволило нападнику наздогнати у списку найкращих бомбардирів південноамериканського футболу знаменитого співвітчизника Неймара. Зірковий дует тепер ділить у рейтингу 16-ту позицію (на 15-му місці з 446 влучними ударами ще один легендарний бразилець — Рівалдо).
Нагадаємо, що до повернення на батьківщину Халк виступав у Японії, португальському «Порту» (перемога в Лізі Європи-2010/2011), російському «Зеніті» та китайському «Шанхай СІПГ», де отримував 20 млн доларів на рік. У складі збірної Бразилії форвард провів 48 матчів, забивши 11 м'ячів (усі — у товариських поєдинках), ставши віцечемпіоном Олімпіади-2012 у Лондоні та переможцем Кубка конфедерацій-2013.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар прикрасив матч із п'ятьма червоними картками диво-голом з 90 метрів.
Фото ФК «Атлетико Мінейро»433
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