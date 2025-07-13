Стала відома країна, куди рф може невдовзі направити свої ракети

Генерал Патрік Сандерс, який рік тому пішов у відставку з посади начальника Генерального штабу Великобританії, закликав визнати, що війна з путіним до 2030 року є «реальною можливістю». Він сказав, що не знає, скільки ще «сигналів» потрібно британському уряду, щоб усвідомити загрози з боку москви та вжити заходів для підвищення стійкості країни.

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«Якщо росія припинить бойові дії в Україні, то через кілька місяців вона отримає можливість провести обмежену атаку на члена НАТО, якого ми зобов'язані підтримати, і це станеться до 2030 року», — сказав генерал Патрік Сандерс в інтерв'ю The Telegraph.

Він нагадав, що як колишній керівник британської армії, він мав невдалі «переговори» з урядом про будівництво бомбосховищ для цивільного населення та підземних командних центрів для військових у рамках підготовки до російського нападу.

«Все завжди зводилося до того, що це занадто дорого і не є пріоритетним, а загроза не здавалася достатньо нагальною або серйозною, щоб це було того варте», — сказав він.

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Він навів Фінляндію як приклад для Великобританії:

«Фінляндія має бомбосховища для 4,5 мільйона осіб. Вона може вижити як уряд і як суспільство під прямими ракетними та повітряними атаками з боку росії. У нас цього немає. Я не знаю, які ще сигнали нам потрібні, щоб усвідомити, що якщо ми не будемо діяти зараз і не будемо діяти протягом наступних п'яти років, щоб підвищити нашу стійкість… Я не знаю, що ще потрібно. Візьмемо країни, які дуже гостро відчувають загрозу — Естонія, Польща, країни Північної Європи — уряди цих країн застосовують дійсно проактивний, серйозний підхід, щоб переконати населення в тому, що вони можуть зазнати нападу практично в будь-який момент. Тому вони дають їм набір інструкцій, як підготуватися до наслідків — втрати електроенергії, втрати палива, зберігання харчових продуктів. Заохочують їх мати власні оборонні бункери чи то в підвалах, чи то в цивільній обороні — заохочують людей добровільно брати участь в оборонних заходах, щоб захистити ключові елементи інфраструктури».

Колишній головнокомандувач британської армії попередив, що фінансування систем протиповітряної оборони Великобританії є «значно нижчим», ніж повинно бути, і закликав уряд виділити на них більше коштів.

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Хоча генерал не вірить, що Європа зіткнеться з «великим широким фронтом, де росіяни прямують до Берліна», він впевнений, що москва буде прагнути відновити елементи Радянського Союзу, певна частина яких зараз входить до НАТО. Райони, вразливі до російських атак, починаються на крайній півночі, наприклад, норвезький острів Свальбард, який є стратегічно важливим місцем і гарантує росії доступ до Північної Атлантики.

Далі на південь, за словами генерала Патріка, наступними очевидними цілями є три балтійські держави, включаючи місто Нарва в Естонії, де проживає багато російськомовного населення. Оскільки в Естонії перебуває британська бойова група, «британські війська будуть залучені з першого дня», якщо таке вторгнення відбудеться.

Він також попередив про вразливість деяких данських і шведських островів, а також Сувальського коридору.

Генерал Патрік малює похмуру картину, але він сподівається, що вона змусить британський уряд «прокинутися».

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Раніше повідомлялося, що Андрюс Кубілюс, комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу, закликав створити у Європі армію безпілотників на випадок нападу росії.

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