Чіткий сигнал: експерти про візит путіна до Калінінграда

Швеція, яка найближчим часом доєднається до НАТО, підняла в повітря винищувачі з міркувань безпеки, коли російський літак влетів у її повітряний простір у напрямку Балтійського моря. На борту лайнера був володимир путін, а пункт призначення — Калінінград.

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В Калінінграді не лише дислокується частина Балтійського флоту росії, але цей регіон безпосередньо межує з Польщею. Саме тут знаходиться й так званий Сувальський коридор — прикордонна смуга шириною лише близько 100 кілометрів розділяє білорусь і Калінінград. Це єдине сухопутне сполучення між Литвою і Польщею, які через рф посилили військову співпрацю. росія може закрити коридор в разі нападу і таким чином відрізати сухопутний шлях країн Балтії до їхніх союзників по НАТО.

Камілла Гранд з Європейської ради з міжнародних відносин розповіла британському «Телеграфу», що цей візит мав кілька послань. По-перше, путін запевнив приблизно 490 тисяч жителів анклаву, що вони є частиною росії.

«Однак, на мою думку, це був чіткий сигнал, що Балтійське море не є територією НАТО після приєднання Фінляндії та Швеції. путін скоріше підкреслив, що росія має хороші військові позиції в Калінінграді», — сказала вона.

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Калінінград завжди був російською фортецею, а з 2021 року анклав зазнає масованої військової експансії. Згідно з інформацією американського Центру військово-морських досліджень (CNA), там буде розміщено 11-й армійський корпус, який налічує близько 18 тисяч російських солдатів. Він має на озброєнні танки та бронемашини. Балтійський флот рф налічує 52 кораблі, в тому числі чотири нові корвети, здатні запускати крилаті ракети, і підводний човен. Гавань важлива ще й тому, що вона вільна від льоду цілий рік. На суші також збудовано кілька стартових майданчиків для запуску ракет. Є інформація, що в Калінінграді також зберігаються ядерні боєголовки. Однак росія офіційно цього не підтвердила.

Нещодавні повідомлення про електронне глушіння передавачів в Балтійському морі та сусідніх країнах показують, що це не просто попередження. Шведський військовий речник Йоакім Паасіківі заявив місцевим ЗМІ, що він розглядає глушіння GPS як російське втручання або частину гібридної війни. Ці перешкоди, очевидно, надходили з Калінінграда.

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Додамо, що в Європі вважають загрозу з боку путіна цілком реальною та вже розглядають можливі сценарії нападу рф на країни-члени НАТО.

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