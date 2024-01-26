«Ми недостатньо захищені»: британський генерал Сандерс терміново звернувся до нації через загрозу з боку рф

Голова Генштабу Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс спричинив ажіотаж драматичним зверненням до своїх співвітчизників. Для подолання викликів, що стоять перед НАТО, має відбутися «національна мобілізація». У цьому контексті він закликав до створення громадянської армії, яка була б здатна швидко діяти в надзвичайних ситуаціях і підтримувати регулярні британські війська в національній обороні. Зокрема, у своєму заклику Патрік Сандерс згадав про можливу війну з росією.

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«Для наших друзів у Східній та Північній Європі загроза з боку росії вже є дуже реальною, тому вони вже створюють умови для загальнонаціональної мобілізації», — сказав генерал на конференції оборонних експертів у Лондоні, повідомляє британська щоденна газета «The Independent».

У зв'язку з цим він закликав розглянути питання про призов до армії, щоб мати можливість швидко збільшити кількість регулярних військ у разі необхідності.

«Як справедливо сказав минулого тижня голова Військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер, і як це вже зробив, наприклад, уряд Швеції в рамках підготовки до вступу в НАТО, необхідно зробити все можливе, щоб наші суспільства були готові діяти в разі війни, якщо це буде необхідно. Це вже не просто бажано, це необхідно», — сказав Патрік Сандерс.

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Термінове попередження керівника британського оборонного відомства пролунало на тлі агресивної війни росії проти України, яка триває вже майже два роки. З початку вторгнення путін неодноразово погрожував Заходу відплатою, якщо Альянс розширить свою підтримку Україні та активізує свої зусилля в галузі політики безпеки в рамках НАТО. Однак саме це й відбувається зі вступом до Альянсу Фінляндії (вже) та Швеції (незабаром). Дві скандинавські країни, приєднуючись до НАТО, значно розширюють геостратегічний вплив Альянсу на східному кордоні Європи. росія вбачає в цьому екзистенційну загрозу.

Тепер Патрік Сандерс вказує на те, що нинішня ситуація цілком може призвести до великої війни. Генерал застерігає своїх співвітчизників, а також інших членів НАТО, щоб їх не заколисувало відчуття безпеки перед обличчям російської агресії.

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«Ми ще недостатньо захищені, та повинні підготуватись відповідним чином. Це зусилля, яке стосується всієї нації», — сказав генерал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, на думку низки західних аналітиків, Альянс неготовий до прямої війни з росією.

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